Adamari López vuelve a encender las redes con un video junto a su profesor de zumba donde... ¿se besan? Adamari López disparó las alarmas al aparecer en un video junto al profesor de zumba Martin Mitchel, con quien baila de la manera más sexy, ¡y graciosa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Adamari López ha vuelto a encender las redes con su apuesto profesor de zumba! Aunque hace unos pocos días la presentadora boricua disparó las alarmas al aparecer en un video junto a Martin Mitchel, ha hecho poco caso a los comentarios y ha vuelto a salir bailando de la manera más sexy, ¡y graciosa! Anteriormente López y el bailarín e instructor de zumba profesional de origen italiano aparecieron en un video bailando de manera muy provocativa el tema "La mejor versión de mí", de Natti Natasha y Romeo Santos. Ahora la pareja de baile ha vuelto a compartir un clip en el que bailan de manera muy apasionada el tema "Alaska", de Camilo y Grupo Firme. Al final del video, ambos parece que van a besarse pero, de manera muy divertida, Ada dice que no y se escapa del beso del bailarín de zumba. Como es de imaginar, muchos fueron los comentarios que desató este video: "Qué linda pareja😏😏😏🔥🔥🔥"; "qué guapo es él 😍🔥🔥"; "me encanta ustedes juntos tienen mucha química 😘😘"; "fuera de serie , bellísimos 👏bendiciones 🙏"; "🔥 hacen una linda pareja", les dijeron. Adamari López Credit: Instagram (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es viernes y, como ya nos tiene acostumbrados con sus creativos videos, Adamari no pudo más que impactar con esta nuevo baile que está dando tanto de qué hablar. ¿Estarán saliendo? ¿Por qué tienen tanta química? Son las preguntas que muchos se hacen, pero lo cierto es que a la presentadora no se le conoce pareja desde que terminó su relación con el también instructor de zumba Toni Costa.

