¡Es viernes y el cuerpo lo sabe! Adamari comienza el fin de semana bailando "Santo" Adamari compartió en Instagram un video donde se le haciendo unos espectaculares pasillos junto a la artista Yaritza Medina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha llegado el viernes y Adamari López, tan entusiasta como de costumbre, recibe el fin de semana de la mejor manera: ¡bailando, con mucha música y toda la buena vibra del mundo! La presentadora compartió en Instagram un video donde se le ve haciendo unos espectaculares pasillos junto a la artista Yaritza Medina, al ritmo del tema "Santo", de Christina Aguilera y Ozuna. "¡Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! Feliz de contar con el talento de @yaritzamdina ¿Quién más se apunta?", dijo López al compartir el video. Por su parte, Medina le respondió: "Yess mi Ada 🔥 Puro fuegooo💃🏻 Me encantó bailar contigo!". A sus 50 años, la ex de Toni Costa luce envidiable, y sabe mover las caderas como nadie, por lo que se llevó muchos comentarios de sus seguidores. "Divina mi niña ❤️❤️❤️"; "bella Adamari... Sabes disfrutar la vida e inspiras! 💃"; "preciosas las dos", les dijeron. Algunos, sin embargo, comentaron que la presentadora quería parecerse al padre de su hija Alaïa. "Igual a su ex Tony 😂😂"; "parece que está imitando a Tony Costa"; "bellas muy bellas ahora será bailarina como Tony Costa", insinuaron. López y Costa pusieron fin a su relación el pasado mayo, pero lo cierto es que la familia ha sabido mantener la armonía para cuidar de lo más importante que ambos tienen: la pequeña Alaïa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado fin de semana, la ex pareja fue vista junta y feliz en un partido de fútbol en el que Alaïa metió un golazo que hizo gritar de emoción a su mamá. Ambos padres no podían contener la emoción.

