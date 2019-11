Adamari López afronta una de sus mayores pruebas mañana en Un nuevo día: “He trabajado mucho en esto” Adamari López enfrentará una gran prueba como profesional en Un nuevo día By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Durante su visita en Nueva York, Adamari López tuvo que cambiar sus horas de descanso para realizar un intenso trabajo físico. ¿La razón? “En un Un nuevo día (Telemundo) estamos haciendo un show de baile dentro del show, Así se baila, y pasa todos los viernes. Estamos supercontentos”, contó López en exclusiva a People en Español. “Para nosotros es un reto muy grande”. Image zoom People en Español Tan grande, que el productor de Un nuevo…, Ángel Román, decidió alquilar durante horas un estudio de baile en el barrio de Harlem para que Ada y el bailarín Miguel Ángel Santiago ensayaran la coreografía que se estrenará mañana en el programa. “Ada se lo toma muy en serio”, apuntó Román. “Ensaya con mucha fuerza”. Image zoom Según la puertorriqueña, eso se debe a que hace su trabajo con mucha pasión. “No hay premio, lo hacemos para divertirnos. No somos bailarines, tengo la experiencia de haber participado en un show de baile, pero eso no me hace una experta ni una bailarina. No he estado bailando en todo este tiempo. He trabajado mucho en esto”, confesó López. Image zoom People en Español Image zoom People en Español La conductora en medio de los ensayos no pierde de vista a su pequeña Alaïa y está al pendiente de que su pequeña acuda a sus clases. “Ahora toma clases de Hip hop. La llevo a [clases] para que aprenda diferentes géneros, pero el hip hop le encanta, lo baila y se pone muy sexy. Yo soy muy mala en eso para mí los pasos son iguales”. ¡Apoyemos a Ada mañana en Un nuevo día por Telemundo! Advertisement EDIT POST

