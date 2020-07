Adamari López, así están siendo sus atípicas vacaciones por la pandemia La carismática presentadora puertorriqueña se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la playa junto a su hija y algunos amigos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus no ha permitido este año a Adamari López viajar con su familia fuera de Estados Unidos para disfrutar de unas merecidas vacaciones tras todo un año de trabajo, como normalmente hacía siempre durante estos meses de verano. Pero eso no ha impedido que la carismática presentadora puertorriqueña pueda estar pasando actualmente unos días de descanso en la playa rodeada de sus seres queridos, eso sí, en un paraíso muy cerquita de su casa, como es la ciudad costera de Sarasota, en el Estado de Florida. "Nos vinimos a pasar unos diitas de vacaciones y vinimos a disfrutar con Alaïa y con algunos amigos", compartió Adamari recientemente a través de su página de Facebook. Image zoom Adamari López y su hija Facebook/Adamari López Precisamente el que su hija pudiera disfrutar de unas vacaciones antes de comenzar el nuevo año escolar fue lo que motivó a la también actriz a hacer esta escapada en medio de la pandemia. "Todo esto que estamos haciendo también es porque ella comienza el año escolar ahora en agosto. Hay mucha gente que está pensando en no llevar a sus hijos a la escuela pero yo soy una de las que sí van a integrar a Alaïa en el curso escolar porque su escuela va a abrir y entonces quería hacer una transición de donde ella estaba antes a donde va a estar ahora, así que bueno por lo menos para que se divirtiera, para que esté pasando unas vacaciones, diferentes a lo que estamos acostumbrados porque el coronavirus nos tiene muy impactados pero también disfrutando cada momento", aseveró la copresentadora del programa Un nuevo día (Telemundo). Image zoom Adamari López Facebook/Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro está tomando todas las medidas de precaución para evitar contagiarse durante sus vacaciones. "Como estamos dentro de la playa no estamos usando nuestras máscaras, pero no estamos teniendo contacto con nadie que no conozcamos", explicó. Image zoom Adamari López Facebook/Adamari López "Todos nos hicimos pruebita antes de venir, todos estamos bien y aquí estamos pasando un rato lindo y divertido compartiendo en familia", agregó la presentadora. Y es que para Adamari es importante cuidarse pero también seguir "creando momentos maravillosos" con la familia que queden para siempre en la memoria. "Que no sea esta pandemia la excusa para no hacer cosas con su familia, cuidarse pero también seguir dejando huella y memorias en la gente que uno ama".

