¡Así luce la nueva Adamari López! La actriz estrena imagen y figura sorprendentes Con motivo del estreno de Hoy día, la conductora ha dado un giro espectacular tanto en su estilismo como en su look. ¡Aquí todos los detalles! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay alguien que sabe reinventarse de forma sobresaliente, esa es Adamari López. A sus 48 años no ha perdido la ilusión ni la carita de niña que hace ya unas décadas enamoró a la audiencia que sigue queriéndola y siguiéndola fielmente a día de hoy. El pasado 15 de febrero sorprendió a los espectadores de su nuevo programa Hoy día con un cambio brutal en sus estilismos, siempre tan comentados en las redes sociales y con opiniones para todos los gustos. Desde su aterrizaje en el nuevo show matutino de Telemundo, su vestuario ha estado en el punto de mira, esta vez para bien. En esta ocasión, la protagonista de La suerte de Ada apuesta por los colores vivos, los escotes traviesos y las últimas tendencias en moda, como las botas de cuero hasta la rodilla. ¡Nada se le resiste! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Adamari López | Credit: IG/Hoy día Image zoom Credit: Instagram/Hoy Día Además de un estilo más juguetón y divertido, la bella chaparrita ha variado el color de su cabello, ahora más oscuro. La tonalidad ha sido aplaudida por sus seguidores ya que resalta aún más sus impresionantes ojos claros. Y no solo ha variado el color, Adamari también ha preferido dejar crecer su melena que luce mucho más salvaje y frondosa. Image zoom Credit: Instagram/Hoy Día Hay más en esta nueva etapa de la co-presentadora de Hoy día. Aunque en 2020 ya comenzó su compromiso con cuidarse más a través del ejercicio, ha sido con la llegada del nuevo año que se ha entregado más de lleno a esta parcela. La puertorriqueña ha encontrado en la entrenadora Jocelyn M. Trochez-Santini a la mejor aliada para ejercitar su cuerpo. Su motivación salta a la vista y así lo deja saber a través de sus redes sociales donde comparte cada entrenamiento. El resultado es evidente. Entrenar duro no es el único ejercicio que practica Adamari, con las nuevas clases online de su amado Toni Costa, la multifacética artista está decidida a volver a darlo todo en el baile. Con un nuevo escenario en casa que acaban de estrenar para las masterclass del bailarín español, la parejita ya ha dado un adelanto de cómo se lo pasan y cómo se mueven. Un tándem perfecto que derrocha amor y felicidad a cada paso. Visto lo visto, el 2021 promete ser un gran año para la queridísima Adamari. ¡Más que merecido!

