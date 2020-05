Toni Costa sorprende a Adamari López con fiesta de cumpleaños en plena pandemia Afuera de su casa y con el debido distanciamiento social, el bailarín español se las ingenió para poder celebrar el cumpleaños número 49 de su pareja en plena pandemia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ni siquiera la pandemia que azota en estos momentos al mundo pudo impedir que Adamari López celebrara este lunes su cumpleaños número 49 rodeada de sus seres queridos. Su pareja, el bailarín español Toni Costa, se las ingenió una vez más para sorprender a la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) en el aniversario de su nacimiento con una espectacular fiesta afuera su casa, manteniendo por supuesto el debido distanciamiento social. "Toni Costa, Alaïa y algunos amigos me sorprendieron con una fiestecita afuera de casa, por supuesto con distanciamiento social. De verdad que no me lo esperaba. Gracias a todos por tantas bendiciones", escribió emocionada Adamari a través de sus redes sociales. La también actriz, que celebró el pasado fin de semana por adelantado su cumpleaños con un viaje en yate, no contaba con esta hermosa sorpresa que le preparó su pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que deseaba era pasar un fin de semana lindo, como lo pasé. El fin de semana mi esposo me llevó a hacer un viajecito en bote y pues hoy lo que quería era estar en casa junto con ellos, jugar con juegos de mesa o simplemente compartir, pero una vez más sorprendida", compartió. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro se dijo agradecida por un año más de vida y por todas las bendiciones que le regala la vida. "Agradecida con Dios por un año más de vida, por tener salud, por tener trabajo, por estar junto a mi familia. Extrañando a veces un poco a papi y mami y extrañando a mis hermanos, que no están físicamente conmigo porque están en Puerto Rico, pero también con el amor de mucha otra gente que me acompaña día con día", expresó la carismática conductora.

