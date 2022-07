¡Explosiva! Adamari López arrasa con su nuevo bikinazo durante sus vacaciones La conductora se tomó unos días y partió de viaje con Alaïa a uno de sus destinos favoritos desde donde deslumbró con este posado en traje de baño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por fin llegaron las vacaciones de verano para Adamari López. El destino no pudo ser más mágico. Junto a su hija Alaïa se embarcaron en la aventura de Disney, esta vez de una forma muy especial, ¡en su crucero de cuento! La pequeña se mostró entusiasmada con este viaje junto a su mami, quien compartió algunas entrañables imágenes desde el barco. ¡Y también desde la playa! El sol, la arena y el mar fueron los grandes cómplices de otro día maravilloso fuera del barco en el que ambas lucieron trajes de baño del mismo diseño. Así, a orillas del mar, una sexy Adamari posó como toda una sirena robándose todas las miradas. "Vacaciones", escribió feliz. Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito closet La también actriz posó con su niña de lo más sonriente y también sola, dejando al descubierto su figura tonificada y en forma como resultado de sus cuidados y entrenamiento físico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari también aprovechó su estancia en este barco tan lleno de magia para mostrar desde su camarote cómo se organizan Alaïa y ella con sus looks. Algunos tienen en común el mismo estampado, pero otros son diferentes y de acorde al estilo de cada una. "Alaïa y yo ya estamos en el crucero de Disney y quería compartirles un poco de cómo organizamos nuestros outfits cuando estamos de viaje . ¿A ustedes les gusta combinar la ropa con sus hijos? Nosotras amamos lucir iguales con nuestros looks", escribió en Facebook. Un viaje de verdadero ensueño en el que están disfrutando de toda la magia de Disney, desde sus presentaciones y rincones más famosos, hasta sus fuegos artificiales. Unas vacaciones inolvidables en las que Adamari ha vuelto a ser niña junto a su pequeña.

