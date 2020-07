¡Adamari López arrasa con su primer y original video en Tiktok! La conductora puertorriqueña ya es la nueva reina de esta plataforma. Su primera publicación ha sido un exitazo. Que tiemble Sebastián Rulli que huracán Ada le puede quitar el primer puesto. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amenazó con hacerse Tiktok y lo ha cumplido. Adamari López ya tiene perfil en la aplicación favorita de los famosos y no ha tardado ni 24 horas desde su apertura para regalarnos su primer video. Como era de esperar, y viniendo de ella, no ha defraudado. A través de sus historias de Instagram nos adelantaba la pícara ocurrencia de ella y unas amigas con las que haría su entrada triunfal en dicha plataforma. Con un merengue de fondo y cantando a todo dar, la co-presentadora de Un nuevo día hacía su despliegue de diversión y sentido del humor. "Mi primer Tiktok", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ritmo de la pegadiza canción "Llegó el pavo", Ada soltó su cadera, hizo gestos alocados y nos hizo disfrutar de unos segundos de locura maravillosos junto a sus cómplices. El esperado video ya está en boca de todos y se hizo tendencia de inmediato. La feliz mamá de Alaïa ya supera los 200 mil seguidores, ¡y esto solo acaba de empezar! Estaremos muy pendientes de sus travesuras en su perfil @adamarilopeztorres. ¡Bienvenida!

Close Share options

Close View image ¡Adamari López arrasa con su primer y original video en Tiktok!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.