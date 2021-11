"Estoy superemocionada". Adamari López anuncia que volverá a bailar en el prime time de la televisión hispana La carismática presentadora puertorriqueña avanzó que su presentación tendrá "sorpresas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como en los viejos tiempos, Adamari López, quien ha sorprendido a muchos con la notable disminución de peso que ha experimentado durante el último año, volverá a bailar en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana. La que fuera ganadora de la segunda temporada de ¡Mira quién baila!, quien recientemente confirmó su separación definitiva del padre de su hija, se subirá nuevamente a la pista de baile para regalar al público un número de baile muy especial. A diferencia de lo que sucediera hace una década, la también actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor bailará ahora en la pantalla de Telemundo a través del programa Así se baila, donde cada domingo la podemos ver en su papel de jueza. Así lo confirmó la carismática conductora puertorriqueña en una reciente transmisión en vivo en Instagram, donde se mostró de lo más emocionada de volver a la pista de baile. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Próximamente voy a estar bailando en Así se baila así que no se lo pueden perder. Estoy superemocionada. Cuando termine aquí me voy a tratar de ir a ensayar rapidito y además tenemos sorpresas dentro de esa presentación que voy a tener en Así se baila, más adelante se los contaremos y se los platicaremos", compartió la presentadora de 50 años. "Pero emocionada con las oportunidades que nos da Telemundo de seguir creciendo y de seguir haciendo cosas dentro de la carrera que nos llenan de tanta satisfacción", agregó. ¿De regreso a las telenovelas? Alejada de los melodramas desde hace varios años, ¿será que Adamari esté dispuesta a regresar a las telenovelas tras su reciente participación en la mininovela La suerte de Ada? "A mí me encantan las series, lo saben, y pues la verdad no sé todavía cuándo entraré a una serie", aseveró la mamá de Alaïa, quien supera los 6 millones de seguidores en Instagram. "Estoy disfrutando mucho mi etapa en hoy Día y en Así se baila, que creo que ha resultado muy bueno". Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López La presentadora, sin embargo, no descarta que pueda aceptar alguna participación corta. "Una participación corta en una serie me encantaría", dijo sin dudarlo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Estoy superemocionada". Adamari López anuncia que volverá a bailar en el prime time de la televisión hispana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.