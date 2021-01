Close

Adamari López y Angie Benítez: así inició la votación de las "25 Mujeres más Poderosas" 2011 marcó el año en que People en Español inició la publicación de las "25 Mujeres más poderosas" y año con año una mujer entra a la lista por al voto popular ¡Aquí las recordamos! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el 2011, la puertorriqueña Angie Benítez se convirtió en la primera ahijada ganadora de nuestra votación y entró al listado de las "25 Mujeres más poderosas" de la mano de su madrina y paisana Adamari López. Como sobreviviente de cáncer, la actriz y presentadora de 49 años nominó a Benítez, otra sobreviviente de 69, por su lucha para abrir la filial de la fundación Susan G. Komen for the Cure en la Isla del Encanto. Cuando ella se enteró de nuestro público la había elegido para formar parte de esta lista, su reacción no se hizo esperar. "Estoy maravillada", exclamó en aquel entonces la madre y abuela que actualmente tiene 69 años . "Me siento con el corazón superlleno". El nombramiento de la fundadora de la filial de la fundación Susan G. Komen for the Cure en Puerto Rico fue una razón más para seguir luchando por su objetivo: concientizar a las mujeres sobre cómo la detección temprana del cáncer puede salvar sus vidas. "Todos los días hay oportunidades increíbles para seguir ", dijo entonces Benítez, quien al igual que la conductora de Telemundo es una sobreviviente de cáncer de mama y vive también con un diagnóstico de esclerosis múltiple. "Si nosotros no las [aprovechamos], es como [darse] por vencidos" Angie Benítez en foto de archivo de 2011: Image zoom Credit: Manuel Velez Angie Benítez en 2021: Image zoom Angie Benitez | Credit: Manuel Vélez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, esta madre y abuela le pasa el relevo a su hija y hoy ahijada, Mariangie Bras Benítez, de 47 años a quien ha nominado para la lista de Poderosas de 2021. "Es una mujer a la cual tanto la familia, amigos y la comunidad se dirige para [obtener] consejos, con la confianza de que van a encontrar apoyo, dirección y solución", destaca Angie. La orgullosa mamá de dos hijos adoptados funge también como secretaria de la junta directiva de la Fundación CAP, que ayuda a niños con cáncer en el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz de Centro Médico, en Puerto Rico. ¡La votación de Ahijadas y Madrinas de 2021 comienza este lunes 18 de enero en People en Español!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Adamari López y Angie Benítez: así inició la votación de las "25 Mujeres más Poderosas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.