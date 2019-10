¿Amigas o rivales? ¡Adamari López y Angélica Vale juntas de nuevo en Telemundo! Adamari López y Angélica Vale cumplieron el sueño de muchos al reaparecer juntas en televisión. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adamari López y Angélica Vale cumplieron el sueño de muchos al reaparece juntas en televisión luego de robarse el corazón de miles con la juvenil novela de los años 90s Amigas y rivales. El reencuentro de las “comadres” se dio en los pasillos de Telemundo en Miami donde una eufórica Adamari no dudó en grabar el encuentro con su amiga del alma y darle la bienvenida a las instalaciones de la cadena. “No hay nada que me de más gusto que encontrarme casualmente con mi comadre Angélica Vale en Telemundo Center ella no se ha dado cuenta la estoy grabando”, dijo con entusiasmo la animadora puertorriqueña. “Viene con nuevo programa en radio”, prosiguió Adamari. “Y nuevo programa en Netflix [se llama] Seis Manos lo puedes bajar hoy”, añadió la hija de Angélica María presumiendo su nueva y esbeltísima figura y su chaqueta con un promocional de la serie. “Que no lo vea [tu hija] Aläia ni [mi hijo] Daniel ni [mi hija] Angélica”, advirtió Vale sobre el nuevo programa que comienza streming hoy. “Es para adolescentes y adultos porque es violenta con sangre y ruedan cabezas. Pero para nosotros está buena”. Image zoom Instagram Stories Adamari López https://v0.wordpress.com/js/next/videopress-iframe.js?m=1435166243 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lógicamente Vae aprovechó para mencionar el nombre del show al que se refería su amiga. “El Cali Vale Show [se estrena] pronto, muy pronto”, puntualizó Vale sobre su proyecto radial que se transmitirá por medio de la emisora 93.9 del dial en California. “Bueno, los dejo porque vamos a chismear”, añadió con un guiño Adamari antes de salir de cuadro. La foto recuerda el encuentro que tuvieron Vale y López con su compañeras Aracely Arámbula y Ludwika Paleta en el bautizo del hijo de Vale en 2015. De ahí surgió el comadrazgo de Vale con la mamá de Aläia porque la actriz mexicana le pidió a su colega ser la madrina de bautizo de su segundo hijo. Advertisement EDIT POST

