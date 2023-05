Preocupada, Adamari López alerta a sus seguidores sobre lo que está sucediendo con su imagen La conductora y actriz puertorriqueña sintió la responsabilidad de informar de lo que está ocurriendo para que "no se dejen engañar con productos que hacen 'milagros'". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López Esta semana se cumplirá un mes de la sorpresiva salida de Adamari López de Hoy Día. La carismática conductora puertorriqueña dejaba de conducir el programa matutino de Telemundo a principios de abril tras "una decisión en conjunto" tomada con la cadena hispana. Desde entonces, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje y Bajo las riendas del amor ha estado enfocada por completo en su hija Alaïa, de 8 años, quien celebró semanas atrás su primera comunión, y en su salud y bienestar personal. "Estoy todos los días yendo al gimnasio", contaba Adamari en entrevista con People en Español. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Durante estos días, la conductora de 51 años se ha percatado de una situación que le ha generado preocupación y de la que ha querido alertar a sus seguidores para evitar que caigan en engaños. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "Yo revisando todo lo que tengo en las redes sociales me he encontrado con muchísima gente que me ha enviado mensajes en donde se promociona que yo estoy vendiendo pastillas, haciendo dietas milagrosas, mágicas, que si me tomo unas gomitas, un montón de productos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo y obviamente nada que yo estoy promocionando ni vendiendo. Yo ni tomo gotas, ni uso pastillas, ni de ninguna manera promociono ninguno de esos productos que dicen que milagrosamente te van a bajar de peso", quiso dejar claro Adamari a través de un video que compartió este martes desde su página de Facebook. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López La presentadora explicó que están usando fotos suyas que tomaron de sus redes sociales y grabaciones de cuando ella estaba en el programa Hoy Día "como si fuera para la promoción de cada uno de estos productos". "No caigan en ninguna de estas ventas falsas", alertó. "Todo lo que yo pueda hacer lo promociono directamente yo solamente en mis redes sociales". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo quería dejárselos saber porque no quiero que los engañen, no quiero que pierdan su dinero, no quiero que crean en cosas que no son reales", señaló Adamari. "Yo estoy siguiendo un plan de alimentación y un plan de ejercicios de manera saludable para poder mantenerme como hasta ahora han visto. Me estoy esforzando mucho, como ustedes saben he dejado el refresco del todo y me he estado dedicando a cuidarme para verme y sentirme como a mí me gusta y como yo quiero", dijo. "No hagan cosas extremas, no hagan cosas que no están certificadas por un doctor, aún ni siquiera cuando quizás yo se los pueda decir. Ustedes tienen que ir donde un doctor y ver si cada uno de los ejercicios que a lo mejor en un gimnasio le proponen usted lo puede hacer, si esa manera de alimentarse que usted quisiera tener o que le sugiere alguien más es correcta para usted según su peso, según su salud, según su estado médico... Tiene que consultarlo con un doctor. Se los dejo como recomendación".

