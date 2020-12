Close

Adamari López alerta a sus seguidores de fraude que se está cometiendo en su nombre La presentadora puertorriqueña dio a conocer que hay un perfil de Facebook que se está haciendo pasar por ella. Los fraudes están a la orden del día en Internet. Son muchas las personas que se hacen pasar por famosos para cometer estafas aprovechándose de su popularidad y su buena imagen. Quien está siendo víctima de este tipo de engaños en el ciberespacio es la carismática presentadora puertorriqueña Adamari López. La también actriz alertó este domingo a sus seguidores de que hay un perfil en Facebook que se está haciendo pasar por ella con el objetivo de robar sus datos. "Quería dejarles saber que hay alguien que se hace pasar como Adamari-López Oficial en Facebook, que está sorteando no sé qué cosa, como si fuera yo, si descubren lo que hay en una imagen", avisó. Un nuevo día La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor advirtió a sus fans que presten mucha atención a este tipo de estafas que se están cometiendo en su nombre para evitar ser engañados y que puedan robarles cualquier información valiosa. "No estoy sorteando nada, no me presto para este tipo de cosas", dejó claro la conductora del programa matutino de Telemundo Un nuevo día. "Si ustedes lo han visto por favor no lo crean, no soy yo y probablemente es una trampa que le quieran robar a lo mejor la identidad o alguna identificación. No se presten para eso. Cualquier cosa ustedes saben que yo siempre se los comunico", reiteró la mamá de Alaïa. Lamentablemente, esta no es la primera vez que el nombre de Adamari López es usado para cometer fraudes en Internet. En abril de este año, la presentadora y su pareja, Toni Costa, alertaban a sus seguidores a través de un vídeo que compartían en las redes sociales que se estaba usando su imagen como familia para engañar a las personas. "Que piensen que nosotros podemos estar manipulando o utilizando nuestra imagen para poder beneficiarse o hacer una estafa nos parece totalmente fuera de lugar", dijo en ese momento Adamari.

