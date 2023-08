Adamari López, Alaïa y Toni Costa juntos para momento especial Nuevamente, Adamari López y Toni Costa se reunieron para vivir con su hija algo muy importante en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unas vacaciones por Europa, el lunes 14 de agosto de 2023, Alaïa regresó a clases para estudiar el tercer grado; por ello, sus padres, Adamari López y Toni Costa, se unieron para llevarla juntos al primer día de colegio. Así, la actriz no dudó en mostrar cómo fue este momento especial para la nena. "Así fue su regreso a clases y aquí estaremos siempre apoyándote y acompañándote cada paso" "Alaïa tiene su primer día de clase y está nerviosa, y emocionada. Como todos los años venimos a traerla; su papá está aquí", relató López en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Venimos por ti más tardecito princesa. Diviértete, está dispuesta a aprender mucho, pero, sobretodo, también diviértete. Todo nuevo. Te amo, te amo, te amo". El bailarín también se pronunció. "Como cada año, el primer día de escuela, estamos aquí con ella", dijo Costa. Tras dejar a la chiquilla, la famosa conversó con su expareja sentimental. "¿Emocionado Toni?", le preguntó. "Siempre el primer día de escuela es algo emocionante", respondió Costa. "Yo nunca lo olvido, el primero, primero, primero". Toni Costa Toni Costa y Alaïa; Adamari López | Credit: Instagram; Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los famosos conversaron sobre sus propias experiencias; incluso, de la posibilidad de que su hija tenga más amigos y, quizá un novio cuando crezca. Lo cual, no fue del agrado de Toni, quien bromeó al respecto. Los cometarios no se hicieron esperar. "¡Mamá y Papá! ¡Eso no lo cambia nada ni nadie! ¡Ejemplos en la educación de la hermosa Alaia!"; "Si todos los padres y madres divorciados comprendieran lo importante que es mantener una amistad por el bien de los hijos. Y los problemas de los adultos dejarlos a un lado el mundo sería mejor"; "Así mismo tiene que ser, ser amigos y dar un buen ejemplo para los hijos, no importa si el amor se murió pero, ante todo, ser padres", y "Que hermoso, así tiene que ser con todos los padres divorciados. Bravo, los felicitó, me encantó verlo", fueron algunos comentarios de los cibernautas. Es evidente que Adamari López y Toni Costa están muy orgullosos de Alaïa, y demuestran el gran amor que sienten hacia ella.

