Adamari López y Alaïa se convierten en las estrellas absolutas de la clase solidaria de baile de Toni Costa El bailarín español bate récords con su clase de Zumba en vivo por Youtube en la que ha vuelto a contar con sus invitadas de honor y grandes amores de su vida. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo han vuelto hacer. Adamari López y su pequeña Alaïa se han convertido en las acompañantes y bailarinas estrella de Toni Costa en su nueva clase solidaria de Zumba impartida en vivo por su canal de Youtube. El bailarín español ha batido récords con sus explosivos movimientos seguidos con atención y mucho ritmo por su mujer y su hija en su nueva sesión online. A las reinas de la casa se ha sumado otro invitado de lujo, DJ Gringo, quien ha amenizado la clase con sus fabulosas mezclas y su música. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Son un ejemplo”, “Son guerreros”, “Excelente”, “Una pareja preciosa”, “La clase estuvo muy buena”, “Los admiro, que sigan así siempre”, “¡Todos los días clases!”, dicen tan solo algunos de los muchísimos comentarios y halagos que ha recibido la familia. El pasado jueves la princesita de la casa hacía su triunfal aparición en la clase del coreógrafo en la que también participaba Adamari. Los tres se robaron el show y entretuvieron a sus seguidores con sus bailes y buenísima energía tan necesaria en estos complicados momentos. La próxima cita es este domingo a las 12 PM, hora de Miami, con las mismas ganas y la misma alegría. Además, es importante resaltar el carácter solidario de estas clases. Toni ha invitado a sus seguidores a donar lo que buenamente puedan al Hospital Baptist con el fin de poder comprar máscaras y todo lo necesario en esta batalla contra el Covid-19. ¡Así que a bailar por una grandiosa causa! Advertisement

Close Share options

Close View image Adamari López y Alaïa se convierten en las estrellas absolutas de la clase solidaria de baile de Toni Costa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.