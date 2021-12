Adamari López y Alaïa celebrarán el Año Nuevo en un lugar especial, ¡y no es Miami! Madre e hija harán un viaje mágico y de lo más emocionante para despedir el 2021, un sueño para la pequeña de la casa. Sin duda, ¡un plan perfecto! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 ha sido un año de retos, de subidas y bajadas, pero, sobre todo, de aprendizajes. Por eso, para cerrarlo de una manera mágica y especial, Adamari López y su princesa Alaïa viajarán a un lugar donde los sueños se hacen realidad. Madre e hija recibirán el Año Nuevo juntas en una ciudad que a la pequeña le gusta especialmente: ¡Orlando! Así lo ha podido confirmar People en Español. Con la ilusión de una niña, la conductora dirá adiós a un año cargado de experiencias agridulces divirtiéndose con el gran amor de su vida y desconectando de todo. Adamari Alaïa Navidad Credit: IG Adamari López El trabajo de la conductora y sus múltiples compromisos le impiden estar todo el tiempo que le gustaría con Alaïa. Así que estos días libres son por y para ella en un espacio lleno de diversión y atracciones que su hija guardará siempre en su memoria. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de una Navidad tranquila en casa, toca hacer las maletas y partir rumbo a este mundo de alegría e ilusión para el que ya están más que preparadas. Ya el pasado mes de septiembre la actriz celebró el año de sus 50 en Walt Disney junto a Alaïa en una portada mágica para People en Español. Un momento que también representaba el renacer de esta mujer todoterreno que ha demostrado que querer es poder. Ambas bellezas regresan a esta lugar donde siempre son tan felices para celebrar juntas la llegada de un nuevo año lleno de sorpresas mágicas.

