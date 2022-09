Adamari López y Alaïa encienden una vela por Puerto Rico tras el devastador paso del huracán Fiona Adamari López y su hija Alaïa encendieron una vela por los miles de afectados por el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, donde ha dejado fuertes lluvias y a casi 1.5 millones de abonados sin luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio del difícil momento que atraviesan los puertorriqueños tras el paso de huracán Fiona, Adamari López y su hija Alaïa encendieron una vela por los afectados por las inundaciones y los cortes de luz que ha causado "Puerto Rico querido! Llegando a casita de un día lleno de amor de parte de todos los que me recibieron en New Jersey y encendiendo una velita 🕯para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible para todos los que están sufriendo los embates del huracán Fiona! Los amo y los tengo en mis oraciones 🙌🏼", dijo. La presentadora boricua precisamente acababa de participar en la parada puertorriqueña que cada año tiene lugar en Nueva Jersey, donde fue una de las invitadas de honor. López aseguró que, a pesar de las alegrías que se trajo del evento, también está triste "porque sabemos que Puerto Rico ha sufrido los embates del huracán Fiona y sabemos que hay mucha gente que ha estado sufriendo. Mi corazón está con ustedes", aseguró. En ese momento encendió junto a la niña una vela por su tierra natal, y a muchos de sus seguidores les pareció un hermoso gesto el hecho de que le inculque esos valores a su hija desde tan pequeña. "Qué bella niña 🙌 que lleve esos valores como puso la mano en su corazón 👏👏 Dios la bendiga 🙌"; "siento mucho lo de PR y a ti Ada te felicito por la educación y valores que le das a la princesa Alaia ❤️🥰😘🙌"; "que Dios los recupero rápido a este gran país hermano 🙏🏼🌟🌟🌟🌟❤️"; "arriba PR que nuestro espíritu nos hace únicos!!!"; "qué hermosa niña, educada, sencilla, con mucha luz y ángel", le dijeron. Adamari Lopez Image con su hija Alaïa Costa Credit: IG/Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Centro Nacional de Huracanes aseguró el domingo que se estima que los vientos máximos sostenidos en Puerto Rico alcanzaron los 140 kilómetros por hora. Asimismo, el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, comunicó que cayeron de 9-13 pulgadas de lluvia en solo 5 horas. El paso de Fiona, un huracán de categoría 1 que luego se dirigió a República Dominicana, provocó deslizamientos de tierra, caída de árboles, el derrumbe de un puente en la ciudad de Utado, caminos bloqueados, personas evacuadas, así como cortes de electricidad en todo el territorio que llegaron a afectar a 1.5 millones de abonados, según el diario El Nuevo Día.

