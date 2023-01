Adamari López quiere que Alaïa pase tiempo con Toni Costa pese a que le de "coraje" Adamari López ha reconocido que no le gusta nada estar distanciada de su pequeña, aunque sabe que es lo mejor para su niña de 7 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que Alaïa está pasando unos días lejos de Adamari López tras irse de vacaciones con Toni Costa a España, la presentadora boricua ha reconocido que no le gusta nada este distanciamiento, aunque sabe que es lo mejor para su pequeña de 7 años. "Yo lo que quiero es lo mejor para mi hija, y que ella tenga la oportunidad de compartir con su papá aunque a mí me de coraje", admitió López en el programa Hoy día (Telemundo). "Yo quisiera tenerla todo el tiempo conmigo, pero es algo tan importante y tan sano para ella, que lo demás lo podemos trabajar nosotros como adultos, pero por ella hay que hacer lo mejor", aseguró. Adamari López y Alaïa Adamari López y Alaïa | Credit: Facebook/Adamari López Alaïa partió a España con Costa a pasar el fin de año con su familia paterna, siendo esta la primera vez que se separa por tanto tiempo de su mami. "Son emociones encontradas para ella y para mí", dijo la puertorriqueña tras despedir a su hija en el aeropuerto, sabiendo que estaría 11 días sin verla. Alaia y Toni Costa Credit: Instagram/@toni SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, también reconoce que la niña "siga compartiendo, conviviendo con el resto de la familia y que pase unos días muy bonitos con su abuelita, con su yaya, con su prima, con sus tíos". Mientras tanto, Alaïa no ha hecho más que divertirse con su papá, sus tíos y su prima Noa, con quien ha ido a un parque de diversiones, ha jugado hasta el cansancio y ha practicado la coreografía de la popular serie Wednesday, de Netflix.

