Adamari López y Alaïa dan a sus fanáticos una linda lección La presentadora Adamari López y su hijita Alaïa unieron fuerzas para ayudar a sus seguidores a tener una mejor calidad de vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que a Adamari López le gusta mantenerse cerca de sus fanáticos y compartirles sus experiencias a través de redes sociales. Por ello, no es de sorprender que en esta ocasión quiso darles una lección que los pueda ayudar en su vida. Aunque en esta ocasión no lo hizo sola y tuvo el apoyo de una personita muy importante, Alaïa. Así, madre e hija mostraron una forma de meditar y, a la vez, compartir tiempo juntas. "¿Quién más cree que el año se está pasando rápido? Bueno pues hoy les invito a ver este vídeo en el que comparto cómo Alaïa y yo disfrutamos ¡nuestro tiempo de calidad juntas!", explicó López en un texto que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "La meditación nos ha servido para relajarnos, aprender e irnos a la cama tranquilas! Esta es una de las cosas que he aprendido". Dicho escrito fue acompañado de un video donde se puede apreciar a la famosa presentadora y su primogénita vestidas con atuendo cómodos. Ambas están sentadas en un tapete de yoga color morado que tiene escrita la frase "Positive vibes only". Acto seguido, la también actriz habló de lo importante que es enseñar a su pequeña a meditar. Image zoom Adamari López y Alaia | Credit: Mezcalent; Instagram Equestrian & HorseTherapy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Había escuchado muchísimo sobre la meditación y hasta lo había intentado en ocasiones, especialmente en esas que he sentido que he estado agobiada, que necesitaba relajarme", relató en el audiovisual. "Me costaba mucho lograr sacar ese tiempito de desconexión de todo lo que me rodeaba y poder conectarme conmigo misma". Tras la breve explicación y dar algunos tips, Adamari López y Alaïa concluyeron su día jugando a tomar el té, mientras tienen como fondo música alusiva para relajarse.

