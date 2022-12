Detrás de cámaras con Adamari López, Alaïa y familia ¡Mira los videos exclusivos! Adamari López, su hija Alaïa y sus seres queridos posaron juntos para esta sesión de fotos navideña. ¡Mira todo lo que pasó detrás de cámaras de la nueva portada digital de People en Español! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López compartió en exclusiva con People en Español imágenes de su sesión de fotos navideña con su hija Alaïa y sus hermanos. La actriz y presentadora puertorriqueña aparece en la nueva portada digital de People en Español y comparte sus planes navideños. "Alaïa estará con su papá compartiendo esos días fuera de casa, que será la primera Navidad que no la pasamos en el mismo lugar Alaïa y yo. Estoy un poco con el corazón roto, es difícil no poder estar con ella en esos momentos especiales, pero es lo que toca y así es como haremos de ahora en adelante", dice López, quien en mayo del 2021 se separó del bailarín y coreógrafo español Toni Costa después de 10 años juntos. La niña, de 7 años, pasará "un tiempo con cada uno en Navidad" y viajará con su papá a España a visitar a sus abuelos paternos. "Es una novedad para la niña y para nosotros también. Antes solíamos pasar la Navidad juntos y celebrar los tres", dice López. "Este año va a ser el primero en que cada uno tenga una fecha en específico. ¿Cómo va a ser? No lo sé, porque lo vamos descubriendo a medida que pasa, pero al final lo importante es que ella va a tener tiempo para pasar con los dos, y para disfrutar de una época bonita. Aunque no estemos en el mismo lugar, queremos que ella esté feliz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez , Alaia y Familia - Digital Cover Credit: Foto: @kikeflorescreator; Locación: @studiosmiamiofficial La familia de la copresentadora de hoy Día (Telemundo) ha sido siempre su gran apoyo. "Tengo una familia que me ayuda", reconoce López. "A veces tengo rabia, coraje, y los llamo y pego cuatro gritos y digo que voy a hacer cuatro cosas. Después viene mi hermana y me dice: 'piénsalo bien', me trata de traer al entendimiento. Tengo gente buena a mi alrededor, tengo amistades que me ayudan a pasar esos diferentes procesos y la fe, poner en oración todo siempre me ha funcionado. Ahí voy, un día a la vez, viviendo cada cosa que me toque y disfrutando". Adamari Lopez , Alaia y Familia - Digital Cover Credit: Foto: @kikeflorescreator; Locación: @studiosmiamiofficial En esta sesión de fotos en Miami se reunieron su hermano Adalberto, su hermana Adilsa y David, el esposo de Adalberto. La familia posó en pijamas navideños y junto a su perrita Ava. López tiene planes de viajar a pasar el fin de año en su Isla del Encanto y luego regresar a Miami para arrancar el año en Miami, frente a las cámaras de hoy Día. "Mis hermanos Adilsa y Adalberto estuvieron aquí el Día de Acción de Gracias, y si me da tiempo me voy el viernes 30 de diciembre, el 31 de diciembre lo pasó en Puerto Rico y regreso el 1 de enero para poder estar en el show de esa semana de inicio de año, para empezar el año trabajando, con el pie derecho, positiva, como siempre, para adelante", concluye.

