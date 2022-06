Adamari López y Alaïa conmueven con sus mensajes en el Día del Padre Madre e hija compartieron unas publicaciones entrañables dedicadas a los hombres de su vida. Unas fotos a las que acompañaron de unas palabras muy sentidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un día muy especial, y como tal, Adamari López lo ha celebrado por todo lo alto junto a su hija Alaïa. Con motivo del Día del Padre, madre e hija compartieron unos mensajes para sus dos figuras paternas. Cada una desde su perfil de Instagram redactó un auténtica declaración de amor para los hombres que más quieren. En el caso de la conductora a su progenitor Luis López, y la pequeña a su papi querido, Toni Costa. Las imágenes recorren momentos únicos junto a ambos que han tenido la suerte de vivir con absoluta felicidad. Para la puertorriqueña, ya no es posible celebrarlo en persona por la partida de su padre, pero lo sigue festejando desde su corazón. Adamar López y Alaïa Adamar López y Alaïa | Credit: IG/Adamari Lopez/ Había una vez una foto "Papi te extraño tanto… te amo y te tengo presente todos los días. Gracias por haberme cuidado, querido y hecho sentir tan especial. Besos hasta el cielo papito lindo", escribió Ada junto a estas significativas imágenes. Unos recuerdos que la también actriz atesora y le acompañan siempre. Orgullosa, así los publicó un año más con todo el amor. Su hija hizo lo propio con el bailarín, a quien dedicó otro reel con un rosario de fotos de ambos en esos momentos suyos tan entrañables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz Día del Padre, papi te amo y te extraño mucho, el tiempo pasa rápido", lee el mensaje junto a este video hecho solo para él. Toni tampoco se olvidó de este día y quiso mandarle un mensaje a su hija desde La casa de los famosos. Lo hizo bastante conmovido. "Ay Dios mío, primera vez que no lo paso al lado de mi hija, papi te ama, tú sabes que eres mi motor y eres mi vida", dijo en este bonito video. Un día que ambos han celebrado por separado pero que les ha unido en mente y corazón.

