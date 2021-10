Adamari López contesta a quienes señalan su divorcio como la causa de su delgadez La conductora ha aclarado una vez por todas y con pruebas a qué se debe su bajada de peso, negando rotundamente que tenga que ver con su separación de Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las últimas semanas, por no decir meses, son muchos los que relacionan la bajada de peso de Adamari López con su proceso de separación de Toni Costa. Hasta ahora la conductora ha seguido su camino y ha preferido omitir comentarios al respecto. Sin embargo, va siendo el momento de aclararlo de su parte y explicar con hechos qué le ha llevado a lucir mucho más delgada. Para empezar, y haciendo referencia a una publicación de Bennet Makeup & Hair, la puertorriqueña ha dejado constancia de que este proceso viene de largo, es decir, mucho antes de su ruptura con el bailarín. Los documentos de los que se hace eco demuestran que ya en febrero del 2020 había arrancado con WW su proyecto personal para no solo bajar las libras de más, sino también adquirir hábitos más saludables. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López/Bennet Makeup & Hair Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López/Bennet Makeup & Hair Tal y como publica Bennet Makeup & Hair, información que Adamari ha compartido para que todo el mundo salga de dudas, ya lleva más de una año y medio enfocándose en este cambio tan necesario para su salud y su bienestar en general. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari López Credit: IG Adamari López Los objetivos son espectaculares, claro que sí, pero en el camino se ha topado con muchas críticas porque se tardaba demasiado en bajar libras en la báscula. No entendían cómo llevando tantos meses a régimen, no terminaba de verse el cambio. Por el contrario, ahora que sí se ve, las críticas y habladurías siguen estando ahí y, lo que es peor, relacionando esta transformación a un hecho personal que, tal y como confirma Ada, no tiene nada que ver. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López/Bennter Makeup &Hair "Ahora de lo que no hablan es del tiempo que le ha tomado lograr sus metas, el trabajo que esto implica, la determinación las lágrimas, esfuerzo, obstáculos y mucho más; y esto se logra con determinación, tiempo y dedicación", concluye el escrito de Bennett que la chaparrita aplaudió.

