Adamari López aclara su relación con Carlitos Su constante presencia en su casa y en sus redes sociales ha llevado a muchas personas a creer que existe algo más que una relación de amistad y trabajo entre ellos. "Con tantos rumores que hay..., hoy les quiero contar lo que realmente pasa entre los dos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y Carlitos en Francia | Credit: Instagram Adamari López Adamari López regresó hace dos años a la soltería tras su separación del padre de su hija, el bailarín español Toni Costa. Uno de sus principales apoyos ha sido Carlitos, con quien la carismática actriz y conductora puertorriqueña mantiene una relación muy estrecha. Su constante presencia en su casa y en sus redes sociales ha llevado a muchos de sus seguidores a creer que existe algo más que una relación de amistad y trabajo entre ellos. El puertorriqueño, de hecho, fue una de las personas que acompañó a la exconductora de las mañanas de Telemundo en sus recientes vacaciones por el continente europeo. Adamari López Adamari López y Carlitos en Suiza | Credit: Instagram Adamari López Adamari López Adamari López y Carlitos en Francia | Credit: Instagram Adamari López Consciente de ello, Adamari habló al respecto este jueves a través de un video que publicó desde su página de Facebook, donde supera los 8 millones de seguidores. "Con tantos rumores que hay de mi relación con Carlitos, hoy les quiero contar lo que realmente pasa entre los dos". Adamari López Adamari López y Carlitos | Credit: Facebook Adamari López Adamari López Adamari López y Carlitos | Credit: Facebook Adamari López "Ustedes se piensan que es mi novio y yo me muero de la risa", reconoció el extalento de Telemundo. "[El otro día] fuimos a Puerto Rico a un Festival de las Flores y entonces la gente nos ve y nos dice 'es tu esposo, tu esposo' y yo 'mi esposo gay'". La realidad es que Carlitos es gay. "Por las cosas que hacemos en la casa la gente entiende que son de esposos y es casi mi esposa", dijo Carlitos. "La verdad es que es lo más cerca que tengo a mí todos los días. Me levanto y me acuesto sabiendo que está bien…". "La mayoría de las veces nos acostamos terminando de hablar por teléfono y nos levantamos y nos volvemos a llamar por teléfono", agregó Adamari, "pero dormimos en dos casas distintas". "Él me ayuda y me resuelve la vida, si no fuera por Carlitos mi vida no estaría resuelta", aseveró la presentadora, quien supera los 20 millones de seguidores en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari y Carlitos no solo se apoyan en lo relacionado con el trabajo, también en la parte personal. "En cosas que vive él, en las cosas que vivo yo... Ahora nos estamos apoyando con el ejercicio. Carlitos quiere bajar de peso, yo me quiero mantener en un estilo de vida saludable pues los dos nos vamos dando ánimos, vamos al gimnasio juntos, comemos saludable… En definitiva somos un marido y mujer pero en casas distintas y sin estar casados", dijo.

