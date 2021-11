Adamari López abre el baúl de los recuerdos y comparte una imagen junto a alguien muy especial La actriz y conductora revive una de las mejores épocas de su carrera artística con un hermoso #tbt. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es jueves de volver al pasado y la conductora Adamari López lo hizo con una imagen que tiene a sus seguidores recordando una de las mejores épocas de su carrera como actriz. La querida presentadora de Hoy día, publicó en sus redes sociales una fotografía del baúl de los recuerdos junto al actor Carlos Ponce, de hace más de 20 años, cuando protagonizaba melodramas como Sin Pecado Concebido, Amigas y Rivales, entre otras. "Jueves de #TBT para recordar junto a mi querido @poncecarlos1", escribió junto a la imagen, antes de preguntar a sus fanáticos si deseaban más fotitos de esa época. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto que sus entusiastas inmediatamente asintieron, recordando detalladas escenas que protagonizó la actriz en las telenovelas. Esta no es la primera vez que una imagen de López y Ponce causa revuelo. El año pasado, se volvió viral la publicación de la portada de una revista que ambos engalanaron durante sus días como pareja de la pantalla chica. Y aunque en su momento se empezó a rumorar un romance entre los puertorriqueños, lo cierto es que la pareja no pasó de ser simplemente muy buenos amigos, a pesar de que el actor tenía otras intenciones. "Ella dice que no se acuerda. Yo estaba en segundo grado, ella era una mujer mayor, estaba en tercer grado. Yo estaba enamoradísimo de Adamari y me dijo: '¡No!' Me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo. Cada vez que la veo lo hace", aseguró el actor al programa Al Rojo Vivo, en el 2017. Actualmente, Ponce, quien participa en la última temporada de la serie sobre Luis Miguel de Netflix, tiene el corazón llenito. En julio del año pasado, unió su vida por lo civil a la comunicadora mexicana Karina Banda. Por su parte, López se encuentra disfrutando al máximo su soltería y nueva imagen, tras la ruptura con el padre de su hija Toni Costa, con quien mantiene una cercana relación por el bien de Alaïa.

