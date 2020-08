Adamari López a Toni Costa en su cumpleaños: "Sigamos siendo cómplices" El esposo de la conductora de un Nuevo Día celebró hoy su 37 cumpleaños. Te contamos cómo es el regalo sorpresa que le tiene preparado Adamari. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy cumple 37 años el atractivo español Toni Costa y su esposa, la televisiva Adamari López, no pudo dejar de felicitarle en sus redes. Para ello, la querida conductora eligió este hermoso retrato familiar: “Happy Birthday, ¡cariño mío! Me siento afortunada de celebrar tu vida y disfrutar un año más juntos”, escribió bajo la linda foto de la pareja con su pequeña Alaïa en el centro. “Te amo, te celebro, te disfruto.... Sigamos siendo cómplices y celebremos toda la vida juntos. ¡Feliz Cumpleaños!” Image zoom Adamari López y Toni Costa Mezcalent; UNIVISION Gracias a los stories del cumpleañero, sabemos que el esposo de Adamari estaba más que emocionado con el regalo sorpresa de su mujer: ¡un viaje de fin de semana a un destino desconocido! Lo único que sabía Toni al respecto de la vacación, es que allá donde van, podrán jugar mucho al golf. “Uno va cumpliendo años y mira ya, la cana en la barba, ¿cómo es posible esto?” se preguntaba al verse a sí mismo mientras subía stories desde su auto. Junto a él, iba sentada su mamá, quien ya estaba a punto de viajar de regreso a España. Antes, así había comenzado el bailarín este día tan especial, celebrando desde muy temprano mostrando este original regalo recibido: “Happy birthday to meeeee!!!! ¿Cuántos cumplo? Jeje”, dijo a ver quién acertaba. “Y aquí les comparto a la familia Costa-López versión Los Simpson, ¡qué arte tiene Naxho! Gracias, ¡tremendo regalo de cumpleaños! ¡Ahora a celebrar todo el fin de semanaaaaaaaaaa!” escribió lleno de energía. Ya estamos deseando ver a dónde se escapa esta hermosa familia para disfrutar juntos el fin de semana. ¡Estaremos pendientes!

