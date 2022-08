Adamari lanza indirecta: "Ni celosa ni envidiosa, porque eso ya fue mío. Y vuelve a ser mío si me da la gana" Adamari López ha compartido un gracioso video en sus redes sociales, que algunos interpretaron como un mensaje a Evelyn Beltrán, la actual pareja de su ex Toni Costa. ¿Será? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Adamari López/IG ¡Adamari López ha lanzado una fuerte indirecta! La ex de Toni Costa ha compartido un gracioso video en sus redes sociales, que algunos han creído que va dirigido a Evelyn Beltrán, la actual novia del padre de su hija Alaïa. "Ni celosa ni envidiosa, porque eso ya fue mío. Y vuelve a ser mío si me da la gana", se lo oye decir a López, quien dobló en el video la voz de Karol G. Junto al video la popular presentadora hizo un guiño a Anuel AA y a la Bichota, quienes se separaron en 2021. "Real hasta la muerte ❤️", escribió Ada, la misma frase que usa Anuel en su Instagram y con la que se identifica el cantante. Debajo de la frase, la presentadora también etiquetó a Karol G, ¿estará buscando su complicidad? Ante este video los fans de Ada no pudieron dejar de reaccionar: "Fuertes declaraciones 🤣🤣🤣🤣🔥"; "así de simple amor bien dicho🔥🔥😍😍"; "se tenía que decir y se dijo😂"; "jajaja hasta a mí me dolió esa indirecta 😂😂😂"; "muy cierto mi Ada, cuando quieras puedes ser tuyo, porque tú lo botaste 👍😘"; "eso lo sabemos todos, que babean uno por el otro y Toni lo demostró en La casa de los famosos", le dijeron los seguidores. Adamari Lopez Credit: Instagram Si bien el bailarín español ha empezado un nuevo capítulo en su vida con Beltrán, algunos fans consideran que sigue enamorado de la puertorriqueña porque no dejó de mencionarla mientras estuvo por 91 días en el show de Telemundo. Adamari, quien tomó la decisión de separarse del padre de su hija hace ya más de un año, afirmó recientemente que lo hizo estando aún enamorada. "Claro que me separé enamorada", dijo en el programa matutino hoy Día. "Yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil", reconoció en el espacio Cuerpos hot 2022, del programa de televisión Noches de Luz de Luz García.

