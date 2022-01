"Qué ganas de engañar a la gente": Adamari López continúa con promoción dieta, pese a críticas Después del escándalo desatado por Olga Tañón, quien afirmó que la famosa conductora se había puesto un balón gástrico, los usuarios de las redes continúan divididos frente a las nuevas recomendaciones de Adamari. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López volvió a aparecer en sus historias de Instagram, compartiendo cómo le hacían una nueva prueba de la COVID-19, después de pasar unos días por el hospital para evitar que se complicara su situación, y compartió además un nuevo video suyo haciendo ejercicio, mostrando la espectacular figura que ha conseguido durante los últimos meses, mientras hacía publicidad del famoso régimen alimenticio que asegura haber llevado todo este tiempo. Pero desde que Olga Tañón afimara en un video inocentemente que Adamari López se había sometido a una operación de balón gástrico, las redes ardieron pidiendo explicaciones a la mamá de Alaïa: ¿dieta y ejercicio? o ¿dieta, ejercicio… y balón gástrico? Adamari se ha burlado de la situación en algunos de sus reels, tratando de tomarse las habladurías con sentido del humor, pero no todos los fans perdonan y ella no ha desmentido que se haya sometido a la cirugía tampoco. Por eso hoy las redes volvieron a la carga bajo el nuevo clip, donde Adamari practicaba ejercicio con un conjunto gris claro muy ajustado, de leggins y top con estampado de serpiente, en el que impactó con su delgadez. "Qué ganas de engañar a la gente, Dios mío", volvía a quejarse una internauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari es una de las conductoras más queridas de la televisión y rompe récords de audiencia, así que muchas personas que la admiran, aseguran no importarles la posible operación: Adamari comentario Credit: IG Adamari López "Balón gástrico o no, ella tomó en serio su salud y estoy segura que come adecuadamente, si ella no comparte esa parte es algo personal", escribió una de sus seguidoras. "Pero de que hace ejercicio y come sano, no hay duda porque todos sabemos que aunque nos hagamos una cirugía bariátrica o estética, si no sigo un plan nutricional, el dinero que invertís no lo aprovechaste", reflexionó defendiendo la postura de la conductora ante la posibilidad de que fuera cierto que Adamari hubiera pasado por el quirófano. IG Adamari López Credit: IG Adamari López Ayer su expareja, Toni Costa, también fue centro de críticas por compartir una tierna foto junto a su pequeña Alaïa. El hecho de que se estuvieran besando en la boca en la imagen no gustó a algunos de sus admiradores.

