¡Adamari baila Jerusalema desde el desierto y enloquece a los fans! Adamari López sigue regalando sorpresas a sus miles de seguidores. Ahora compartió un video bailando el tema Jerusalema que ha enloquecido a todos los fans. Adamari López bailando en el desierto Adamari López bailando en el desierto | Credit: Adamari López/Instagram A punto de acabar el año, Adamari López sigue regalando sorpresas a sus miles de seguidores. Ahora la presentadora compartió un video bailando el tema "Jerusalema" que ha enloquecido a todos los fans. López aprovechó la oportunidad en que fue invitada de jueza del Miss Universo celebrado en Israel para conocer varios lugares turísticos, entre ellos el fabuloso desierto Néguez, uno de los más áridos del planeta. En medio de la excursión que hizo junto a otras colegas de trabajo, la presentadora separó un momento para hacer una coreografía con el tema "Jerusalema", el cual se popularizó este año y se ha bailado desde muchísimos lugares de todo el mundo, robando el corazón de algunos famosos como Cristiano Ronaldo. Con un short blanco por encima de la rodilla y un top negro, la mamá de Alaïa revolvió sus redes y los seguidores le han dejado muchísimos comentarios. "Te veo y veo al ave fénix 🙌🙌🙌😍😍😍 te admiro", "Bendiciones para ti hermosa y vive que la vida es una 👏👏👏", "Qué linda qué ocurrencias!! me encanta", "Eres una mujer espectacular Adamaris!! 🙌🔥 Dios bendiga siempre tu vida", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por estos días López se ha visto en medio de una polémica, luego de que volviera a colgar un clip publicitario promocionando su "dieta", algo que molestó mucho a los fans, quienes creen que no solo con dieta la presentadora ha logrado alcanzar la espectacular figura que tiene, sino que se trata también de cirugías. "¡No sufran! ¡No molesten!", dijo la boricua en un clip a modo de respuesta. "Opérese, opérese, si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no sufra. Si quiere hacer ejercicio, hágalo, pero no joda".

