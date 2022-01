Muere Adalia Rose Williams, la famosa youtuber que inspiró la película de Benjamin Button Adalia fallecía a los 15 años tras padecer del síndrome de Hutchinson-Gilford desde su nacimiento, enfermedad que acelera el envejecimiento. "Ya no está sufriendo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Adalia Rose Williams fue puesta en libertad de este mundo", con estas palabras comienza el mensaje que su familia publicó este jueves en las redes de la famosa youtuber. Tenía 15 años y padecía el síndrome de Hutchinson-Gilford, una condición que acelera el envejecimiento. Los niños que lo padecen suelen llevar una vida normal los primeros meses, pero conforme van creciendo el proceso se hace más rápido, teniendo una esperanza de vida de 13 años. El caso de Williams fue el que inspiró a los creadores de la película El curioso caso de Benjamin Button, protagonizada por Brad Pitt. En ella se relata la historia de un hombre que nace en un cuerpo de un anciano y que con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo hasta ser un bebé. "Llegó a este mundo tranquilamente y se fue en silencio, pero su vida estaba lejos de ser silenciosa y tranquila. Tocó los corazones de millones de personas y dejó la mayor huella en quienes la conocían. Ya no está sufriendo, ahora está bailando con toda la música que ama", lee el comunicado familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus ganas de vivir y hacer cosas la llevaron a ser una querida influencer que contaba con más de 400 mil seguidores en Instagram. Siempre rodeada de sus seres queridos y con una sonrisa, transmitía amor y alegría a cada paso. Ese ha sido su legado, vivir cada instante con felicidad a pesar de los dolores y malestares propios de la enfermedad. Deja un ejemplo digno y hermoso. Buen viaje, Adalia, y gracias por tanto.

