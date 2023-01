Adal Ramones responde a quienes lo critican por esperar un hijo a su edad Tras dar a conocer que será padre a sus 61 años, Adal Ramones ha sido presa de señalamientos en su contra y les hace frente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2022, Adal Ramones dio a conocer que se convertirá en padre por tercera ocasión con su actual esposa, Karla de la Mora. Como el conductor de televisión tiene 61 años y dos hijos de su primer matrimonio, Paola y Diego, de 21 y 12, respectivamente, se han desatado una serie de críticas en su contra. Así, este famoso ha sido señalado de que será abuelo de su vástago. Ante ello, el titular del programa Otro rollo no dudó en responder a sus detractores. "Lo digo honestamente, no leo los comentarios, yo desde hace muchos años no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni de nada. Entonces, eso [las críticas] no me afectan", advirtió Ramones al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Creo que es vivir más en paz. Si hacen comentarios, que con su pan se lo coman. Soy feliz, hay armonía familiar, hay viajes, hay todo ¿qué más puedo pedir a la vida?". El presentador del reality La Academia dio algunos detalles de su decisión, de la que siente muy satisfecho y muy feliz. "No lo dudé [de ser padre nuevamente], lo vi venir y dije 'sí'. No me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital, a Dios gracias, espero seguir con mucha salud y mucha energía", relató. Adal Ramones Adal Ramones | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me quité el egoísmo de decir '¿a mi edad?'. 'Primero si me gusta ser papá. Estarían felices mis hijos con otro hermano y Karla [de la Mora] estaría feliz", continuó. "Dije 'claro que sí amor'". Adal Ramones dejó claro que "fue un bebé planeado, ya sea que vaya a ser niño o niña" y lo espera con mucha ilusión.

