Polémica por el nuevo libro infantil de Meghan Markle, ¿es plagio? Usuarios de la red no pasaron por alto el parecido entre su anunciado libro The Bench y The Boy on the Bench, de Corrinne Averiss. La escritora sale en su defensa. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A poco más de 24 horas de haber anunciado la publicación de su primer libro infantil Meghan Markle, duquesa de Sussex, se encuentra ya en medio de la polémica por quienes la acusan de haber plagiado a una escritora británica para escribirlo. El libro de Meghan se titula The Bench, y según su autora está inspirado en un poema que ella escribió para el príncipe Harry. Este saldrá a la venta en Reino Unido el próximo 8 de junio y trata de la relación entre padres e hijos. Pero los críticos no han pasado por alto su parecido -desde el título- con el libro The Boy on the Bench, de la autora británica Corrinne Averiss. Usuarios en redes señalaron el parecido de ambos títulos y también el estilo de las ilustraciones, que encontraron sumamente similares señalando que se trataba de "plagio". "Casi idéntico al [libro] de Corrinne Averiss The Boy on the Bench. Hasta la portada es igualita", puntualizó airada una usuaria de Twitter. Portada del libro de Meghan Markle The Bench: Meghan Markle's new children's book, The Bench Credit: RANDOM HOUSE BOOKS FOR YOUNG READERS Portada de The Boy on the Bench, de Corrinne Averiss: The Boy on the Bench Credit: TW SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La controversia ha sido tal que Averiss ha tenido que salir a defender la obra: "Leyendo la descripción y el avance del nuevo libro de la Duquesa [veo] que no es la misma historia o el mismo tema de The Boy on the Bench. No veo las similitudes", acotó la escritora.

