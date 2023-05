Acusan a exestrella infantil en el caso de trata de personas que denunció Danna Paola Acusan al actor Mickey Santana de secuestrar a su exnovia Ana Victoria Ruiz Palacios y de ser parte de una red de trata de personas. La cantante Danna Paola denunció el caso. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola denunció un caso de trata de personas. La cantante mexicana se conmovió cuando una niña subió al escenario durante uno de sus conciertos en México y le contó la historia de su madre desaparecida. La cantante pidió justicia para Ana Victoria Ruiz Palacios. "Su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. Ni una más Guadalajara, basta. Yo como artista, como mujer quiero comunicarles esto porque creo que es momento de seguir haciendo justicia. Créeme que no estás sola", dijo Danna en el concierto en febrero del 2023 en Guadalajara, reporta El Universal. La familia de la joven madre soltera la vio por última vez el 12 de abril del 2022 cuando ella tomó un avión rumbo a la Ciudad de México para encontrarse con su novio, el actor Miguel Santana Arellano, también conocido como Mickey Santana, una estrella juvenil que actuó en series como Cómplices al rescate, Amigos x siempre, Una luz en el camino, y Mujer: casos de la vida real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna Paola Credit: Ethan Miller/Getty Images "Ella me contó que se iba con Miguel Santana Arellano que porque él le iba a dar un anillo de compromiso. Miguel la iba a recoger en el aeropuerto de la Ciudad de México y que pues iba a pasar unos días con él", dijo la madre de Ana Victoria, Marypaz Palacios, al programa De Primera Mano. Luego ya no pudieron comunicarse con ella. Al denunciar su desaparición, las autoridades unieron el caso de Ana Victoria al de otras mujeres desaparecidas, sospechando que podría ser víctima de trata humana. @@justdannapaola "Tenemos identificado al imputado y a la banda de las personas que se dedican a hacer esto. Es una banda, aparentemente, de trata que opera en el estado de Jalisco y tiene un tracto entre el estado de Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México; además no es la primera denuncia y se le tiene relacionado con bandas delictivas que operan en este sentido", dijo el abogado de la familia de Ana Victoria, Enrique González Casanova. El abogado asegura que tienen pruebas que apuntan a Mickey Santana como sospechoso. El actor no ha dado declaraciones sobre este tema y se ha ausentado de las redes sociales.

