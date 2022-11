Acusan al piloto de carrera Sergio Pérez de serle infiel a su esposa: los detalles El corredor de la Fórmula Uno Sergio "Checo" Pérez fue acusado de serle infiel a su esposa. Quien le apuntó el dedo supuestamente fue la madre de su compañero de equipo, el piloto de carrera Max Verstappen. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Max Verstappen y Sergio Perez Max Verstappen y Sergio Perez | Credit: Mark Thompson/Getty Images Sophie Kumpen, la madre del campeón de la Fórmula Uno Max Verstappen, supuestamente acusó al piloto de carrera Sergio "Checo" Pérez de serle infiel a su esposa. La acusación la hizo en un mensaje en sus redes sociales que luego fue borrado, reporta el diario The New York Post. Verstappen y Pérez son compañeros en el equipo de Red Bull y recién tuvieron un desacuerdo en el Grand Prix de Brasil. Según reportes, Verstappen se negó a seguir la orden del equipo de Red Bull de dejar pasar a su compañero en la carrera brasileña, algo que supuestamente decepcionó a Checo Pérez. "Muestra quién él es realmente", dijo Pérez sobre Verstappen, según ESPN. En medio de la polémica entre los corredores, Sophie Kumpen, la madre de Verstappen, supuestamente acusó en sus redes sociales a Pérez de serle infiel a su esposa Carola Martínez, reporta el diario Daily Mail. El supuesto mensaje luego fue borrado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sergio Perez Sergio Perez | Credit: Mark Thompson/Getty Images En el verano, el corredor mexicano estuvo en el ojo del huracán tras ganar el Grand Prix de Mónaco en junio tras salir a la luz fotos y videos del corredor supuestamente bailando en un yate con múltiples mujeres, y compartiendo con una mujer que no era su esposa. Pérez, de 32 años, luego se disculpó públicamente con Carola Martínez, la madre de sus hijos. "Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta. La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy", expresó en esa ocasión.

