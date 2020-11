Close

Acusan a novio de Cynthia Klitbo de agresión a una mujer ¿qué dice la actriz? Cynthia Klitbo reaccionó ante los fuertes señalamientos contra su actual pareja sentimental conocido como Rey Grupero. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2016, Andrea Noel fue víctima de una agresión. Mientras la joven caminaba por las calles de la Ciudad de México, un tipo se acercó y levantó la falda para luego hacer circular el video. Hace unos días, se aseguró que Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, quien es la actual pareja sentimental de Cynthia Klitbo, había sido el responsable. RELACIONADO: Cynthia Klitbo habla sobre su romance con un hombre más joven. ¿Su hija lo aprueba? Image zoom Credit: IG/Cynthia Klitbo “Andrea Noel, tenía una amiga en el edifico de Basurto [la zona donde ocurrieron los hechos]; se puso de acuerdo con ella para que la grabaran porque ella tiene un movimiento feminazi, donde hace sus notas que la gente la persigue, que la gente eyacula en su puerta. Que los hombres quieren atacarla”, explicó Ordaz a los medios de comunicación. “No fue contra mí, fue contra uno de mis compañeros, que también se aclaró que no fue él”. Por su parte, la actriz salió en defensa del influencer y exigió que cuando se señale a alguien, sobre cualquier situación, existan los elementos para hacerlo porque pueden afectar a personas inocentes como en este caso. Image zoom Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images “Otra cosa es una tipa que se quiere colgar para hacerse famosa; que nunca pudo meter una denuncia, que se da a la fuga”, advirtió Klitbo. “Lo único que pido para hacer un reportaje de este tamaño y levantar una acusación así, necesitas tener pruebas. No las hay porque nunca existió tal denuncia porque nunca fue el agresor de balarle los calzones a ninguna mujer”. Image zoom Cynthia Klitbo | Credit: IG/Cynthia Klitbo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rey Grupero, quien en todo momento estuvo acompañado de Cynthia Klitbo, dejó claro que no apoya a quienes lastiman a las mujeres de cualquier forma. “No soy ningún golpeador, ningún violador. Soy una persona normal que da entretenimiento”, aclaró Ordaz. “Estoy completamente del lado de las mujeres. Estoy con una mujer feminista al cien por ciento y creo que ella no estaría con una persona que atacara a una mujer”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Acusan a novio de Cynthia Klitbo de agresión a una mujer ¿qué dice la actriz?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.