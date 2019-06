Acusan a Laura Bozzo de armar escándalo en un avión en México: ella asegura que simplemente sufrió "pánico"

La presentadora Laura Bozzo ha sido señalada como la protagonista de un escándalo que supuestamente se armó en un vuelo en México cuando ella protestó por que al parecer una de sus maletas no cabía en la cabina. Ahora la “Abogada de los pobres ha salido en su propia defensa para asegurar que lo sucedido no fue más que un incidente menor que le generó “pánico” y que debido a ello tuvo que bajarse de la aeronave.

El incidente ocurrió en Ciudad de México cuando Bozzo se alistaba para salir en un vuelo comercial con destino al puerto de Acapulco. En un video difundido por el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca) e observa a la presentadora peruana hablado con una de las azafatas del vuelo. Bozzo se levanta de su asiento para hablar con la empleada de la aerolínea y luego se dirige a la cabina principal del avión de donde se observa salir a un hombre con chaleco que se presume es capitán del vuelo. Bozzo continúa hablando con el caballero hasta que en un momento dado otro hombre, al parecer un pasajero, la ayuda a bajar sus maletas antes de abandonar la nave.

“No la dejaron pasar una maleta que seguramente no cabría en los compartimentos de arriba y le empezó a armar un escándalo a la azafata”, comentó en el mencionado show Daniel Bisogno, uno de los anfitriones del programa. ” Y la bajaron del avión”.

“Yo lo que no quería era separarme de mi cartera y ponerla en todo caso debajo del asiento”, explicó Bozzo al programa Al rojo Vivo (Telemundo] quien aseguró que el video presentado por Ventaneando fue grabado por un pasajero que observaba los hechos. “Ya de por sí tengo pánico, ya de por sí yo reacciono muy tensa porque le tengo terror, entonces dije: Mejor me voy ¿para qué vamos a prestarnos a discutir? mejor me bajo”, aseguró.

En las zonas más pobres de Acapulco,apoyando la iniciativa de hacer teatro para niños y así evitar la droga!!la ociosidad es la madre de todos los vicios, basta de quejarnos hay que hacer algo 💪🏼💪🏼💪🏼feliz de esta acá dando mensaje para prevenir 💝💝💝💝 pic.twitter.com/wRoHWSoaCk — Laura Bozzo (@laurabozzo) May 19, 2019

Bozzo negó categóricamente que ella hubiese abierto la puerta de la cabina sin pedir permiso -algo que es un delito federal en México- y aseguró que ella no le gritó a nadie. “Yo nunca he entrado en la cabina. Nunca he dado de gritos. Yo ni he abierto la puerta ni he entrado..que soy abogada y eso es delito federal. No soy nada tonta”, acotó con firmeza. “Estaba tan tensa que dije ahorita me va a pasar algo adentro”.

De acuerdo con ARV Bozzo no fue interrogada por la policía ni hubo cargos o quejas a las autoridades por parte de la aerolínea.

Bozzo viajó hasta dicha ciudad del Pacífico mexicano para participar en una serie de actividades culturales que intentan alejar a los niños de las drogas por medio del teatro. “Con mis niños en Acapulco apoyando la iniciativa de que atravez de la música y el teatro alejar a los jóvenes de la droga”, exclamó en uno de sus múltiples posts donde documentó su visita.