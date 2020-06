Actual pareja de Mayeli Alonso, Jesús Mendoza, de defiende de acusaciones de abuso sexual a su hijo Se dio a conocer una denuncia sobre abuso sexual de Jesús Mendoza, pareja sentimental de Mayeli Alonso. Ante ello, el cantante rompió el silencio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Jesús Mendoza, actual pareja de Mayeli Alonso, fue acusado de haber abusado sexualmente de su hijo Martin. Tras un juicio, se descartó la denuncia y el cantante está autorizado para convivir con el niño sin el menor problema. “Déjenme aclararles que el 4 de febrero se cerró el caso”, explicó Mendoza a los medios de comunicación. “Después de que un psicólogo repasara la psicología de mi hijo, mi psicología y la psicología de mi pareja, decidieron cerrar el caso. Evidentemente, quiere decir que, obviamente, no pasó absolutamente y lo que están diciendo [de abuso sexual] es falso”. RELACIONADO: Mayeli Alonso ofrece ayuda a desempleados por la crisis del coronavirus Image zoom Jesús Mendoza/Instagram La declaración de inocencia por parte de las autoridades fue tras supervisar a Mendoza por seis meses y hacer los estudios correspondientes para desestimar la acusación. “Claro que no pasó. Si hubiera pasado yo estaría en la cárcel ahorita. Obviamente, son mentiras”, advirtió. “Acabo de hablar con mi hijo hace una semana. Si quiero ir a ver a mi hijo los días que a mí me tocan, puedo ir y estar con él libremente y sin ningún problema”. Image zoom Instagram/ Mayeli Alonso Sin embargo, el intérprete de “El jinete” considera que esta información se hizo pública solo para que pierda la patria potestad. Señaló que su expareja sentimental Gabrielle Aguilar ha buscado alejarlo de su primogénito desde su separación. Incluso, él ha pedido que en sus visitas con el menor haya una persona para evitar conflictos con la madre. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tengo, aproximadamente, un año y medio peleando este caso de manutención y custodia de mi hijo. Durante ese periodo ha habido muchas trabas de parte de ella [Gabrielle Aguilar] hacia mi carrera y hacia mi persona”, agregó. “La única razón por la que tengo supervisión es porque decidí tomar esa decisión, junto con el juez y con ella”. Jesús Mendoza reveló que Gabrielle Mendoza es amiga de Daisy Cabral, la persona que demandó a Mayeli Alonso.

