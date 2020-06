¡No se rinde! La actriz Violeta Isfel muestra cómo prepara las hamburguesas que vende Violeta Isfel nos inspira con su espíritu luchador. La actriz mexicana recién compartió un video en TikTok mostrando cómo prepara las hamburguesas que vende para salir adelante económicamente durante la pandemia del coronavirus. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Violeta Isfel compartió un video en TikTok preparando las hamburguesas que vende para ganarse la vida. La modelo, actriz y cantante —conocida por sus papeles en Atrévete a soñar, Una familia con suerte, Porque el amor manda y Mi marido tiene familia— aparece en el video de TikTok sin maquillaje y con ropa muy casual, totalmente concentrada en la cocina. La crisis económica que ha traído la pandemia del coronavirus —durante la cual se pusieron en pausa muchas producciones de cine y proyectos de television— afectó a la actriz. “En algún momento durante la pandemia me pregunté: ‘Esto ya cambió, esto se maneja de otra manera, ya no es lo que era, ni siquiera sabemos cómo va a regresar el espectáculo; no tengo idea de qué va a pasar’ ”, contó Isfel al diario mexicano El Universal. “Así que dije: ‘¿Qué pasa si me dicen que ya no voy a regresar a trabajar?’. Pues seré la mejor hamburguesera, ya me demostré que puedo hacer otras cosas y lo hago bien”. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá soltera puso un negocio de comida en Hidalgo, México, donde vive con su hijo adolescente Omar Isfel. Por ahora entregan las órdenes de comida a domicilio, pero no descarta abrir un restaurante en un futuro. Además de saber brillar en la pantalla chica, Isfel nos inspira con su don empresarial, su gracia culinaria y su espíritu luchador.

