Primera dama de las telenovelas sufre infarto al corazón: "Su estado de salud es delicado" La protagonista de historias como El desprecio y Amor secreto fue hospitalizada este sábado en la madrugada y su estado es "delicado". Actualmente se encuentra en cuidados intensivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla por sus personajes de telenovela con los que ha hecho sufrir, reír y llorar. La familia de Rosario Prieto ha confirmado que la primera actriz ha sido ingresada en cuidados intensivos este sábado tras sufrir un ataque al corazón a los 80 años. La protagonista de inolvidables historias como María de los Ángeles, Pura sangre, Alejandra, Rubí rebelde o Mi amada Beatriz, grandes producciones de Radio Caracas Televisión será intervenida quirúrgicamente para que le hagan un cateterismo stent. Rosario Prieto Rosario Prieto | Credit: IG/Rosario Prieto Así lo anunció la Fundación Parkinson Caracas a través de sus redes sociales. La misma se comunicó con Carolina, hija de la actriz, quien confirmó que Rosario se encuentra en cuidados intensivos y que por ahora su estado de salud es "delicado, pero estable" La organización aprovechó para dedicar unas palabras a la artista de origen dominicano erradicada en Venezuela, apoyar a sus familiares y pedir oraciones para su pronta recuperación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En la familia Fundaparkca, pedimos a nuestro señor Jesucristo, al Dr. José Gregorio Hernández y a San Juan Pablo II, quien sufrió de Parkinson, para que la cuiden en estos momentos tan difíciles para nuestra Rosario y le den fuerza y salud, para que nos sigan deleitando muchos años más de las obras de teatros y siga formando a jóvenes en el mundo de la actuación", lee el escrito en su honor. La actriz cumplió sus 8 décadas el pasado mes de abril en una celebración llena de alboroto y alegría, rodeada de los suyos y con su mejor sonrisa. Ni la edad ni ciertas condiciones de salud han sido un impedimento para que Rosario haya seguido trabajando hasta ahora. Además de sus proyectos más recientes a comienzos de este año en el teatro, la artista también da talleres de actuación para televisión, teatro y cine y es toda una defensora del bienestar animal.

