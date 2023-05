Actriz de Quererlo todo revela crisis de salud y las secuelas que le ha dejado al reaparecer en Ciudad de México Olivia Bucio destacó en en producciones como Rubí y Mi marido tiene familia. "Apenas estoy empezando a hablar porque mi voz se me fue", revela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su nombre ha brillado durante décadas tanto en televisión como en el teatro mexicano gracias a producciones como las telenovelas Rubí, Mi marido tiene familia, y más recientemente Quererlo todo, esta última protagonizada por la expareja que formaron Michelle Renaud y Danilo Carrera. Sin embargo, de un tiempo a la fecha su ausencia se hizo palpable y ahora los fans de Olivia Bucio saben por qué se ausentó de los escenarios. Al reaparecer en un foro de la Ciudad de México la veterana actriz confesó que está viviendo las secuelas de una crisis de salud muy fuerte que semiparalizaron parte de su cuerpo e incluso, han afectado su habla, según informa Televisa Espectáculos. "Fue un infarto cerebral", manifestó la actriz al encontrarse con la prensa durante el 70 aniversario del Teatro Insurgentes, donde según aseguró, interpretó "unas 15" obras, incluyendo Peter Pan, al lado del fallecido Manuel El loco Valdés, padre del cantante Cristian Castro. Olivia Bucio Credit: Mezcalent Olivia Bucio en el 2020 con la actriz y canatnte Lisset: La actriz se ha mostrado optimista en sus deseos de volver a los escenarios. Aquí la vemos en su último post de Instagram al lado del elenco de la telenovela Quererlo todo (segunda de izquierda a derecha); SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita no puedo cantar porque me puse me puse mal", aseguró en entrevista con el periodista Eden Dorantes, quien compartió un video de la actriz en su canal de Youtube mostrando cómo luce después del evento cardiovascular. "Mi voz se fue", aseguró la actriz. Al ser preguntada sobre las posibles razones de su problema de salud manifestó que la razón se desconoce. "No sé porqué salió así nadie sabe".

