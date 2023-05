Actriz de telenovela arrestada por causar un accidente conduciendo "ebria" La actriz de General Hospital Haley Pullos fue arrestada tras causar un aparatoso choque por supuestamente manejar borracha. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Haley Pullos Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La estrella de telenovelas Haley Pullos fue arrestada tras supuestamente causar un aparatoso accidente por manejar "ebria". La joven de 24 años — quien actuó en la popular telenovela General Hospital y en series como The Expanding Universe of Ashley García— fue acusada de manejar en contra del tráfico en una autopista de Pasadena, California el 29 de abril. Un reporte policial, obtenido por TMZ, detalla que la actriz estaba manejando a 60 millas por hora cuando dio un giro, atravesando una barrera y chocando contra otro automóvil. La joven no podía salir de su auto, que quedó completamente destruido, cuando llegaron las autoridades. Según este reporte, una persona resultó gravemente herida como resultado del choque. La actriz no ha dado declaraciones públicas sobre este incidente, pero en una entrevista con Soap Opera Digest dijo que había estado en un accidente automovilístico y que se tomaría un descanso de la grabaciones de la serie Port Charles para recuperarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Haley Pullos Credit: Paul Archuleta/Getty Images TMZ reporta que la actriz supuestamente se puso violenta tras ser sacada de su auto, confrontando a los bomberos y que tuvo que ser sedada en el hospital tras ponerse también agresiva con el equipo médico. Los oficiales reportaron que Haley supuestamente olía a alcohol, que tenía dificultad para hablar y que encontraron en su auto pequeñas botellas de tequila y gomitas comestibles de marihuana. La otra persona envuelta en el accidente fue hospitalizada con "heridas graves", según este reporte.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actriz de telenovela arrestada por causar un accidente conduciendo "ebria"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.