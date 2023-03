Actriz de Telemundo reacciona a ataques en redes por su figura:"Este tipo de comentario dejó de dolerme hace tiempo" "Este tipo de comentario dejó de dolerme hace tiempo", aseguró la también actriz puertorriqueña Norwill Fragoso al compartir las fotos hirientes y feas palabras que le mandaron sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Norwill Fragoso Credit: IG/Norwill Fragoso Con miles de seguidores en las redes y ostentando los títulos de actriz y comediante de Telemundo y profesora, Norwill Fragoso se ha ganado a pulso un sitio en el mundo artístico puertorriqueño. En sus redes la artista aboga por distintas causas, desde el autismo hasta el amor a su isla caribeña y la defensa de su cultura, especialmente el teatro local. Justamente al defender esta pequeña industria Fragoso se topó con feas palabras que iban acompañados incluso de imágenes insultantes, cosa que ella ha tenido que salir a enfrentar con dignidad y valentía. "Aquí una prueba viva de los comentarios que recibo a través de las redes sociales", exclamó la también columnista del diario local Primera Hora en un post publicado este martes en sus redes. El mensaje iba acompañado de pantallazos mostrando la imagen de un cerdo y mensajes que decían "Deja de tragar mejor" y otros insultos alusivos, principalmente, a su físico. "Este tipo de comentario dejó de dolerme hace tiempo, lo comparto con el fin de visibilizar el maltrato que muchas personas reciben a través de las redes sociales de mano de personas que muchas veces se esconden detrás de perfiles falsos para humillar a los demás", prosiguió con su mensaje la actriz de Telemundo Puerto Rico quien también interviene en el programa de comedia Raymond y sus amigos, con el comediante e imitador Raymond Arrieta. "Como he dicho en otras ocasiones, esa es su miseria, porque realmente lo que señalan de mi se lo están señalando a sí mismos [yo] le pido a Dios que nunca tengan que sufrir comentarios como estos, ni mucho menos humillen a sus seres queridos". Norwill Fragoso Credit: IG/ Norwill Fragoso Norwill Fragoso es presentadora de Telemundo Puerto Rico e interviene en el show Raymond y sus amigos que encabeza Raymond Arrieta: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, al mensaje reaccionaron decenas de personas con comentarios de respeto, solidaridad y apoyo a la talentosa actriz. "Se llama envidia. Muchas personas no pueden ver que otras sean exitosas y felices!! Tú continúa brillando porque eres bella, inteligente y talentosa", exclamó uno de sus seguidores. "Norwill, te sigo desde que comenzaste en Raymond, eres una dura, y sé percibe lo buenasa y noble que eres! No hagas caso a gente con odio en sus corazones, tarde que temprano la vida les pasa factura".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actriz de Telemundo reacciona a ataques en redes por su figura:"Este tipo de comentario dejó de dolerme hace tiempo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.