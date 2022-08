Actriz revela que logró evitar la quiebra vendiendo sus calzones usados Sugey Ábrego se sinceró y narró cómo logró sobresalir a la crisis económica ocasionada por la pandemia. Su negocio de venta de prendas íntimas lo conserva hasta la fecha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que la pandemia desatada por COVID-19 ocasionó que muchas personas alrededor del mundo tuvieran serios problemas económicos. En el mundo del espectáculo fue similar y muchos famosos debieron buscar nuevas formas de sobrevivir para salir adelante. Con el fin de evitar la quiebra, Sugey Ábrego aprovechó que sus fanáticos le hacían un pedido muy especial para tomarlo como una forma de negocio; le solicitaban la venta de ¡sus calzones usados! "Le agradezco a mi negocio de la venta de prendas íntimas que uso porque eso me ha mantenido, enferma, antes y después", confesó Ábrego a los medios de comunicación. "Si puedo decir que es un gran negocio". De hecho, la actriz decidió revelar mayores detalles de cómo lleva a cabo esta peculiar estrategia empresarial; incluso, dio a conocer el costo de sus productos. "150 dólares por prenda y lo más sorprendente es que sí me los compra. Les puedo decir que huelo muy rico", advirtió. "Todo es una estrategia de marketing. Todos los lunes, en mi página, hago un live de lencería y la prenda que uso en ese live, que ven los suscriptores, es la que ellos pueden adquirir. Ya tengo hasta seguidores de la India", continuó. "Así que, bueno. Cuando me dicen 'oye es que están caros tus calzones, es porque también tenemos que pensar que se van hasta la India o hasta Colombia". Sugey Ábrego Credit: Sugey Ábrego Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sugey Ábrego está satisfecha con dicho negocio y de haber decidió ingresar a la plataforma de Onlyfans; dio a conocer que entre sus seguidores hay hombres de 24 a 35 años que "de repente me dicen '¿eres conductora?' '¿En dónde te puedo ver?'". Lo cual considera que es lindo que "otras generaciones me estén buscando por esta plataforma" y después la puedan seguir en su trabajo artístico. "Solo espero que los productores también me busquen", concluyó.

