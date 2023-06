Actriz Stephanie Beatriz temió que revelar su bisexualidad afectaría su carrera Stephanie Beatriz, actriz de Encanto y In The Heights, tenía miedo de que su carrera sufriría tras revelar que es bisexual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Beatriz Credit: Frazer Harrison/WireImage Stephanie Beatriz dijo que durante años escondió su bisexualidad porque tenía miedo de que revelar su orientación sexual afectara negativamente su carrera y sus relaciones. La actriz de In The Heights, Encanto y Brooklyn Nine-Nine habló sobre sus vivencias. "Pensé: Oh, puede afectar mi carrera, puede tener un efecto en algunas de mis relaciones", dijo a Page Six. "Y así fue y probablemente todavía es así". La actriz está casada con Brad Hoss, con quien tuvo a su hija Rosaline, de 1 año. "Creo que como una mujer bisexual que está casada actualmente con un hombre, lo que era importante para mí es que el mundo supiera que yo quería ser abierta sobre quien soy", añadió. Stephanie Beatriz reveló públicamente en el 2016 que es bisexual. Aunque dice que la gente no debe verse obligada a revelar su orientación sexual, en su caso sintió que era un paso importante para celebrar su identidad. Decirle al mundo "esta soy yo, toda yo, tómalo o déjalo", fue muy liberador, recuerda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephanie Beatriz Stephanie Beatriz y su esposo Brad Hoss | Credit: Dimitrios Kambouris/WireImage En el 2016, Stephanie Beatriz compartió un mensaje en Twitter de la actriz Aubrey Plaza, quien expresó: "Me enamoro de chicas y de chicos, no lo puedo evitar". Stephanie le hizo retweet a este mensaje, añadiendo: "Así es". En el 2018, Stephanie habló de su bisexualidad en un ensayo para la revista GQ. Aquí, dijo que se había casado con Hoss, el padre de su bebé, porque "esta persona en particular saca lo mejor de mí. Esta persona es hombre, pero yo aún soy bisexual". Su personaje de la detective Rosa Díaz en la serie Brooklyn Nine-Nine también es bisexual y "sale del closet" en la historia de ficción. Stephanie Beatriz Credit: David Livingston/Getty Images La actriz dice que hoy habla de su orientación sexual para empoderar a otras personas de la comunidad LGBTQ y que no se sientan invisibles.

