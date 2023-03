La legendaria actriz Queta Lavat hospitalizada de emergencia A sus 94 años, la estrella de la época de oro del cine mexicano tuvo que ser sometida a una cirugía en un centro de salud en su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Queta Lavat Credit: Photo by Eyepix/NurPhoto via Getty Images La veterana estrella de cine Queta Lavat se encuentra internada en un hospital en México tras sufrir una trombosis en una pierna. La artista de 94 años, conocida por su participación en exitosas producciones como Las tandas del principal, Cruz de amor y La usurpadora, se encuentra en el centro Ángeles del Pedregal de Ciudad de México donde se sometió a una cirugía de emergencia, según el programa de televisión Sale el Sol. El hijo de Lavat, el cronista deportivo Pablo Carrillo, dijo que su madre está evolucionando positivamente al tratamiento y que se espera sea dada de alta este jueves. Se informó que la trombosis venosa profunda es una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda y pueden ocurrir en las piernas, muslos, pelvis o brazo. "Quiero informar a todos mis lindos fans que ya voy de mejoría. Ha sido algo muy pesado, muy duro que se presentó un trombo en una pierna, pero no era uno, eran un montón, pero gracias a Dios ya vamos de salida y les agradezco muchísimo su interés por mí", se escucha decir a la también estrella de teatro en una nota de voz en el show. En marzo, Lavat asistió de forma esporádica a las instalaciones de Televisa como invitada especial al programa Hoy. Además, el pasado 23 de febrero celebró su cumpleaños número 94 con sus familiares y compartió que a veces tenía problemas de salud, pero eran menores, como dolores en diferentes partes del cuerpo. Lavat tiene una carrera artística de más de siete décadas, habiendo participado en más de 160 películas y 40 telenovelas. Cabe resaltar que incursionó en el mundo de las redes sociales en el año 2021 ante la falta de trabajo a las mujeres de su edad en los tiempos de pandemia, desde entonces ha compartido sus secretos culinarios, fotos con sus familiares y anécdotas del cine de oro mexicano.

