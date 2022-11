Se revela que actriz podría interpretar a Carmen Salinas en su bioserie La posibilidad que la vida de Carmen Salinas sea llevada a la televisión es cada día mayor. Ante ello, se revela que famosa podría interpretarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de diciembre de 2021, falleció Carmen Salinas luego de sufrir un derrame cerebral que la mantuvo hospitalizada por varios días. La actriz tenía 82 años y 57 de trayectoria artística. Su vida estuvo llena del altas y bajas; diversos sufrimientos, la muerte de su primogénito y otras tantas experiencias por las que experimentó a nivel personal. De igual forma, se convirtió en un pilar del ambiente artístico mexicano; incluso, actuó en películas de Hollywood. Esta trayectoria de la también cantante ha ocasionado el interés de diversos productores, quienes han encontrado en las bioseries de artistas famosos una nueva veta comercial y de entretenimiento. Así como Juan Gabriel, Vicente Fernández, José José y otros mexicanos relevantes han sido llevados con sus historias a la pantalla chica, quieren sumar a Salinas en esta lista. Ahora su hija María Eugenia Plascencia revela que la famosa tenía en mente a las actrices que quería que la encarnaran en la ficción; entre los nombres destacan Angélica Aragón, María Sorté y María Rojo. "Tengo que estar al pendiente de esa serie de la vida de mi mamá y de muchas cosas", mencionó al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Alguien así de ese tipo de nivel de actrices, personas de la edad de ellas, que son excelentes actrices". Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De elegir a otras actrices, deberán ser en el rango de edad de las mencionadas porque se pretende centrar la narrativa en los últimos años en la vida de Carmen Salinas. De momento, es un proyecto, pero con el tiempo se darán mayores detalles al respecto. María Eugenia dejó claro que su madre dispuso todo de tal manera, que la familia está más unida que nunca. "Nos dejó una buena educación, en el aspecto de que siempre estuviéramos unidos, nada de rencores, odios y problemas", advirtió. "Mi mamá dejó todo bien y no tengo por qué pelearme con mis sobrinas [hijas de su fallecido hermano Pedro Plascencia]".

