Actriz mexicana, Patricia Reyes Spíndola, abre línea telefónica para dar apoyo emocional a quienes sufren en esta cuarentena Con el fin de dar apoyo emocional a las personas que sufren por el encierro obligado a causa de la pandemia por coronavirus, Patricia Reyes Spíndola, lanzó su línea de ayuda. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El aislamiento obligado por la pandemia de coronavirus ha ocasionado mucha ansiedad, depresión y tristeza en algunas personas. Ante ello, Patricia Reyes Spíndola tomó la decisión de abrir una línea telefónica para dar apoyo emocional a quienes necesitan hablar con alguien más. “Como soy muy sociable, se me ocurrió la idea de tener un teléfono y poder platicar con gente de fuera [desconocida]. Lo hice con la intención de ayudarme y de ayudar a la gente que se siente sola”, explicó Reyes Spíndola al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “He tenido una súper buena respuesta”. RELACIONADO: Patricia Spíndola se atreve a mostrar su seno en campaña contra cáncer Image zoom Esta actriz mexicana ofrece servicio entre dos y cuatro horas al día dependiendo de sus compromisos personales. “No tengo horario porque lo prendo y apago. También tengo mis actividades”, agregó. “Calculo que estoy tres o cuatro horas al día”. La maestra de actuación narró la experiencia que vivió con una persona que le ha llamado en diversas ocasiones. “Hay una [persona] que me ha hablado hasta dos veces”, relató. “‘Perdón que le vuelva a hablar’ [le dijo]. ‘No ¿por qué perdón? ¡Qué bueno!” [le respondió]. ‘Es que estoy muy angustiado. Necesito hablar con alguien’ [agregó]. ‘Pues aquí estoy, cuéntame’. ‘Nada más me entró un ataque de ansiedad’ [le explicó]. ’Entonces vamos a hacer unas respiraciones y toma agua’ y hasta que se calma”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricia Reyes Spíndola confiesa que esta actividad también ha sido importante en su vida para atravesar por esta cuarentena ocasionada por el COVID-19 y pidió hacer público el número telefónico para dar atención a quienes los requieran, el cual es +521 5532721364. “Quiero que sepan que no solamente es por ayudar; eso me ayuda a mí también”, reconoció. “Así que estoy muy agradecida con cada llamada que me llega”. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

