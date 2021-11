La actriz colombiana Laura Rodríguez muestra cómo quedó su rostro tras sufrir una parálisis La intérprete de Amor sincero y El cartel de los sapos: el origen se sinceró con sus seguidores y compartió la parálisis facial que vivió y de la que se recupera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue la inolvidable Marbelle en la telenovela Amor sincero allá por 2010. Desde entonces, Laura Rodríguez tiene robado el corazón a sus seguidores quienes están pendientes de su trabajo, su vida, sus alegrías y, por qué no, también sus penas. Precisamente en este último grupo es al que pertenece un acontecimiento que ha cambiado sus días. La colombiana confesó que el pasado mes de septiembre sufrió una parálisis facial, conocida bajo el nombre de parálisis de bell, que le dejó su rostro parcialmente inmovilizado. Una afección que como ella misma ha definido, llegó sin avisar y que representa uno de los mayores retos de su vida. Quienes la quieren y admiran no han tardado en mandarle mensajes de apoyo, a los que ella siempre contesta con optimismo y teniendo claro que esta batalla la tiene ganada. "A todos los que me han escrito que están viviendo exactamente lo mismo, gracias por todas las recomendaciones. Creo que hace falta hablar sobre la parálisis de bell, hace falta información, hace falta visibilizar esta enfermedad que llega sin avisar y que pretende desestabilizar y afectarte emocionalmente", explicó en sus redes. Desde entonces no se ha rendido ni un segundo. Al contrario, está centrada en su recuperación y no ha perdido el sentido del humor tal y como refleja en sus animadas publicaciones. "Todos los días se van ganando pequeñas batallas, estoy evolucionando, mejorando y paseando, qué más puedo pedir", explica en su perfil. A sus 29 años recién cumplidos sigue dándolo todo como actriz en los proyectos que se lo permiten y aunque ya se encuentra mucho mejor desde que viviera esta pesadilla de salud, todavía queda trabajo por hacer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mejoría física es muy notable, cada día está más cerca del objetivo cumplido, pero lo más importante ha sido la gran lección de vida que ha recibido con esta experiencia. "Los procesos son eso, altibajos en los que hay curvas, lo malo es la bajada pero lo bueno es que siempre después de una caída viene una subida más grande", escribió a sus más de 800 mil seguidores en Instagram. ¡Enhorabuena Laura!

