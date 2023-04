De las telenovelas a... ¡La actriz Laura Londoño anuncia su nuevo y atrevido proyecto! La protagonista de Café con aroma de mujer y Pálpito 2 sorprende con su gran apuesta profesional. "¡Por fin lo puedo contar!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Londoño sonríe a la vida y ésta le devuelve la sonrisa con creces. La feliz mamá de dos acaba de contar un secreto que tenía guardado desde hace tiempo ¡y que estaba deseando compartir! Un nuevo y apasionante proyecto que, aunque es en televisión, la lleva a un país y un espacio totalmente diferente al de las series. Como buena aventurera, la artista colombiana está encantada de la vida y decidida a vivir este reto como siempre lo hace, con ilusión y entrega. Laura Londoño Laura Londoño es una de las participantes de MasterChef España | Credit: IG/Laura Londoño "¡Por fin puedo contaaaar! Esto es lo que llevo 2 meses aprendiendo a hacer, COCINAR y estoy feliz de descubrir este mundo maravilloso y complejo. Es un arte que hoy aprecio como nunca antes. Gracias, Masterchef España, estoy feliz con mi nueva versión hasta ahora desconocida. UN DELICIOSO APRENDER", anunció entusiasmada en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Café con aroma de mujer es muy querida en este país, donde ha sido invitada a programas de televisión de gran relevancia como Planeta Calleja, entre otros. El reto ahora es en las cocinas, entre fogones y comida, y rodeada de otros participantes VIP que darán todo para seguir cada semana y, finalmente, ganar. De momento, Laura está feliz con la oportunidad y la increíble experiencia, el resto, ya se verá. Los éxitos se le acumulan a la actriz, cuya nueva serie, Pálpito 2, ya se ha convertido en la más vista en la plataforma de Netflix tras su estreno. Ahora toca mudarse a España y vivir otra experiencia de las que dejan huella en el corazón y en el paladar. ¡Muchísimas felicidades!

