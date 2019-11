La actriz Jeimy Osorio se casó con su novio en una ceremonia privada y llena de amor La actriz de Betty en NY dio el 'Sí, acepto' a su novio Rodrigo Giménez en un emotivo enlace celebrado en Los Ángeles junto a sus seres queridos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con una maravillosa sonrisa y una foto del inolvidable momento, Jeimy Osorio anunció una de las noticias más importantes de su vida: ¡se casó! La actriz puertorriqueña juró amor eterno a su novio Rodrigo Giménez en una romántica pero sencilla ceremonia en la que estuvo acompañada de sus seres más allegados. “Rodrigo y yo estamos que no cabemos de felicidad”, expresó la actriz de Betty en NY en exclusiva para People en Español. Se trata de su boda legal con el actor argentino, con quien anteriormente se unió en otro enlace muy especial que ella misma nos desvela. “Nuestra ceremonia más importante fue en México donde hicimos un ritual con la Madre Tierra y recibimos su bendición”, confesó feliz la recién casada. “Ayer celebramos nuestra unión legal junto con nuestros amigos más cercanos”. La actriz de 30 años compartió estas emotivas imágenes en su perfil de Instagram junto a un mensaje lleno de agradecimiento e ilusión. “Gracias Universo por habernos escuchado. Qué viva el amor”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de enamorada, Jeimy lucía preciosa en un vestido escotado y de volantes de color blanco. Su pelo, rizado y suelto, fue adornado por una rosa blanca que le hacía ver aún más radiante si cabe. La parejita se comprometía este verano cuando Rodrigo le propuso matrimonio en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México, donde ejercían de presentadores. Su ya esposo se arrodilló ante su amada como en un cuento de hadas y el resto ya es historia. Sólo nos queda desearles lo mejor en esta nueva vida llena de amor y felicidad. ¡Enhorabuena! Advertisement EDIT POST

