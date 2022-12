La actriz Gabourney Sidibe, estrella de la película Precious, se casó en secreto Gabourney Sidibe, la estrella de Precious, es una mujer casada. La actriz se casó en secreto hace un año con Brandon Frankel. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabourey Sidibe sorprendió a muchos al revelar que es una mujer casada. La estrella de la película Precious compartió la noticia en el programa Live with Kelly and Ryan. La actriz de 39 años, quien fue nominada al Oscar, se casó hace más de un año con Brandon Frankel, reporta PEOPLE. Su esposo estuvo en el talk show mirándola desde la audiencia. Se comprometieron en noviembre del 2020, tras conocerse en un app de citas, contó Sidibe. Si bien confesó que no le gustan las bodas reveló que es una mujer casada. "Nos casamos hace más de un año", dijo. Los presentadores Kelly Ripa y Ryan Seacrest se mostraron confundidos y ella les aclaró que tuvieron una boda muy privada cuatro meses después de comprometerse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabourey Sidibe Credit: Dia Dipasupil/Getty Images for Bottomless Closet Sibide dijo que eventualmente tendrán una boda para complacer a su suegra. La actriz dijo que no es fanática de las bodas porque su madre cantaba en bodas cuando ella era una niña y ella asistió a muchas bodas "sin ser invitada". Su esposo escribió en Instagram: "¡Sorpresa! Finalmente la puedo llamar mi esposa públicamente. Hemos estado casados desde marzo 2021. Aliviado de poder finalmente contarle al mundo. Tan agradecido de haber encontrado a mi persona para siempre, mi compañera de aventuras y el amor de mi vida". Frankel añadió: "Cada día es el mejor día contigo". Ella comentó: "Finalmente puedes ponerte tu anillo". En noviembre del 2020, ella compartió en sus redes sociales que se había comprometido. La actriz de American Horror Story describió a su esposo como "el hombre más cómico que he conocido, el ser humano más dulce que existe". ¡Felicidades a la pareja!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La actriz Gabourney Sidibe, estrella de la película Precious, se casó en secreto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.